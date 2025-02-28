Спикер сената Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний заявил, что Казахстан в ближайшие годы столкнется с острой нехваткой квалифицированных кадров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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При этом Ашимбаев отметил, что уже в настоящее время наблюдается дефицит опытных работников.

"Особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии. В дальнейшем эта тенденция будет возрастать. По прогнозу Центра развития трудовых ресурсов, до 2030 года экономике страны потребуется дополнительно 1,6 миллиона человек во всех направлениях. Уже сейчас в Казахстане необходимы около 900 тысяч специалистов с техническим и профессиональным образованием, а потребность в лицах с высшим образованием составляет 430 тысяч человек", - заявил спикер.

Высокий спрос на трудовые ресурсы формируется и в таких ключевых отраслях, как строительство, обрабатывающая промышленность и транспорт, добавил Ашимбаев.