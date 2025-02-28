Недавно казахстанцев потряс случай подростковой жестокости, произошедший в Семее, где группа подростков издевалась над сверстником, снимая происходящее на видео. В итоге комиссия по защите прав несовершеннолетних рекомендовала отправить подростков в спецшколу, а их родителей - лишить прав. Соразмерно ли такое наказание правонарушению, почему подростки жестоки в этом возрасте и как не вырастить агрессора - в этих вопросах разбирался корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Почему родителей могут лишить прав

В соцсетях часть казахстанцев одобрила такую рекомендацию комиссии в Семее, считая, что и дети, и их родители должны понести заслуженное наказание. Другая часть граждан, наоборот, сочла его слишком жестким.

Адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев полагает, что комиссия приняла во внимание факт жестокого обращения с пострадавшим ребенком, а также неисполнение родителями школьников своих обязанностей по воспитанию и контролю за поведением детей.

Вместе с тем казахстанцы задаются вопросом: почему в таком случае прав не лишают родителей психически нездорового подростка из Астаны, который ранил ножом пятилетнего мальчика в лифте одного из жилых комплексов?

"Для лишения родительских прав необходимы конкретные доказательства того, что родители не выполняли свои обязанности или злоупотребляли правами. Каждое дело рассматривается в суде индивидуально", - пояснил юрист.

Как работает законодательство

По словам Нурлана Жанабаева, процесс лишения родительских прав может быть инициирован одним из родителей, органами опеки и попечительства, прокурором либо другим заинтересованным лицом, имеющим правовые основания для подачи иска.

Исковое заявление о лишении родительских прав должно быть подано в суд. В нем необходимо указать основания для лишения родительских прав, приложив доказательства, подтверждающие указанные основания, информацию о родителях и ребенке, а также все необходимые документы.

Суд рассматривает представленные доказательства, которые могут включать в себя свидетельские показания, акт проверок условий проживания ребенка, заключения специалистов (психологов, педагогов, медицинских работников) и документы, которые подтверждают уклонение от выполнения родительских обязанностей.

"Прежде всего суд принимает во внимание интересы ребенка. На основании всех представленных доказательств суд лишает родительских прав либо отказывает в этом. Решение суда должно быть мотивированным и обоснованным", - отметил Жанабаев.

Какие могут быть основания для лишения родительских прав

По словам юриста, существует несколько оснований для этого:

Уклонение от выполнения обязанностей родителей: злостное уклонение от уплаты алиментов или отказ забрать ребенка из роддома или других учреждений. Злоупотребление родительскими правами, то есть использование прав в ущерб интересам ребенка, создание препятствий для его обучения, склонение к противоправным действиям. Жестокое обращение с ребенком: физическое и психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность. Злоупотребление алкоголем или наркотиками: регулярное употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ. Совершение уголовного преступления против ребенка, то есть преступные действия против ребенка или другого члена семьи.

Почему дети бывают такими жестокими

Говоря о причинах, магистр педагогических наук, психолог Анна Вовк, в первую очередь, указывает на культуру семьи, способы и модели взаимодействия родителей между собой и с другими людьми, которые копируют дети.

"Кроме того, это насилие, распространяемое в СМИ и соцсетях, игры с проявлениями насилия. Все это бьет по нервной системе, а у детей формируется видение того, что насилие - это классно и допустимо; что его можно применять по отношению к другим и тебе ничего за это не будет", - поделилась мнением Вовк.

Иногда, по словам специалиста, имеет место и патология.

"Та же шизофрения, которая обретает формы бесконтрольности, вызывает порывы вседозволенности, когда ребенок убежден, что быть агрессивным и жестоким - это нормально. Если мы говорим о подростках, то дети в этом возрасте считают, что таким образом они завоевывают авторитет. Все зависит от среды, в которой они растут. Если где-то авторитет можно заработать хорошими оценками или достижениями в спорте, то в определенных социумах этого можно добиться с помощью насилия. Иногда подростки уважают именно умение доказать что-то силой", - объяснила психолог.

По ее мнению, лишение родительских прав и направление подростков в спецшколу кажутся суровым наказанием, поскольку одно дело - жить в родных стенах с близкими людьми и совсем другое - находиться вдали от родителей из-за одного проступка. Тем не менее специалист отмечает, что какие-то штрафные санкции и наказание, безусловно, должны быть, поскольку поведение детей можно расценить как делинквентное. Это вид поведения, который проявляется в нарушении правовых норм и несет в себе общественную опасность.

"Дети должны понять, что за это есть наказание. Потому что иначе ребенок может подумать, что он может делать все, что ему заблагорассудится, а если и будет наказание, то оно не будет суровым", - пояснила Анна Вовк.

Как не вырастить агрессора

Для этого важно соблюдать баланс: воспитывать ребенка не слишком строго, но и не чересчур мягко. Когда родителям нет дела до ребенка и он предоставлен сам себе, это влияет на него деструктивно.

"Но когда у ребенка вообще нет никакой свободы и его границы постоянно нарушаются, это тоже может иметь пагубное влияние. Во-первых, ребенку нужен хороший авторитетный пример. Во-вторых, до него нужно донести его ценность: где-то слушать его, любить и проявлять мягкость, но и быть в определенной степени жестким: я твой родитель и я за тебя отвечаю", - говорит специалист.

Как добавила психолог, чаще всего отклонение в поведении наблюдается у детей в тех семьях, где родители ругаются между собой, злоупотребляют алкоголем и принимают наркотики, а папа бьет маму.

Напомним: 24 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором группа школьников демонстрирует жестокость по отношению к своему сверстнику, они унижают и бьют его.

Позже стало известно, что в отношении несовершеннолетних начато досудебное расследование. Стало известно, что комиссия рекомендовала лишить родителей их прав, а детей - направить в спецшколу. Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение.