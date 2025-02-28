Жестокость подростков в Семее: надо ли лишать родителей прав?
Недавно казахстанцев потряс случай подростковой жестокости, произошедший в Семее, где группа подростков издевалась над сверстником, снимая происходящее на видео. В итоге комиссия по защите прав несовершеннолетних рекомендовала отправить подростков в спецшколу, а их родителей - лишить прав. Соразмерно ли такое наказание правонарушению, почему подростки жестоки в этом возрасте и как не вырастить агрессора - в этих вопросах разбирался корреспондент Tengrinews.kz.
Кадр из видео
Почему родителей могут лишить прав
В соцсетях часть казахстанцев одобрила такую рекомендацию комиссии в Семее, считая, что и дети, и их родители должны понести заслуженное наказание. Другая часть граждан, наоборот, сочла его слишком жестким.
Адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев полагает, что комиссия приняла во внимание факт жестокого обращения с пострадавшим ребенком, а также неисполнение родителями школьников своих обязанностей по воспитанию и контролю за поведением детей.
Вместе с тем казахстанцы задаются вопросом: почему в таком случае прав не лишают родителей психически нездорового подростка из Астаны, который ранил ножом пятилетнего мальчика в лифте одного из жилых комплексов?
"Для лишения родительских прав необходимы конкретные доказательства того, что родители не выполняли свои обязанности или злоупотребляли правами. Каждое дело рассматривается в суде индивидуально", - пояснил юрист.
Как работает законодательство
По словам Нурлана Жанабаева, процесс лишения родительских прав может быть инициирован одним из родителей, органами опеки и попечительства, прокурором либо другим заинтересованным лицом, имеющим правовые основания для подачи иска.
Исковое заявление о лишении родительских прав должно быть подано в суд. В нем необходимо указать основания для лишения родительских прав, приложив доказательства, подтверждающие указанные основания, информацию о родителях и ребенке, а также все необходимые документы.
Суд рассматривает представленные доказательства, которые могут включать в себя свидетельские показания, акт проверок условий проживания ребенка, заключения специалистов (психологов, педагогов, медицинских работников) и документы, которые подтверждают уклонение от выполнения родительских обязанностей.
"Прежде всего суд принимает во внимание интересы ребенка. На основании всех представленных доказательств суд лишает родительских прав либо отказывает в этом. Решение суда должно быть мотивированным и обоснованным", - отметил Жанабаев.
Какие могут быть основания для лишения родительских прав
По словам юриста, существует несколько оснований для этого:
- Уклонение от выполнения обязанностей родителей: злостное уклонение от уплаты алиментов или отказ забрать ребенка из роддома или других учреждений.
- Злоупотребление родительскими правами, то есть использование прав в ущерб интересам ребенка, создание препятствий для его обучения, склонение к противоправным действиям.
- Жестокое обращение с ребенком: физическое и психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность.
- Злоупотребление алкоголем или наркотиками: регулярное употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ.
- Совершение уголовного преступления против ребенка, то есть преступные действия против ребенка или другого члена семьи.
Почему дети бывают такими жестокими
Говоря о причинах, магистр педагогических наук, психолог Анна Вовк, в первую очередь, указывает на культуру семьи, способы и модели взаимодействия родителей между собой и с другими людьми, которые копируют дети.
"Кроме того, это насилие, распространяемое в СМИ и соцсетях, игры с проявлениями насилия. Все это бьет по нервной системе, а у детей формируется видение того, что насилие - это классно и допустимо; что его можно применять по отношению к другим и тебе ничего за это не будет", - поделилась мнением Вовк.
Иногда, по словам специалиста, имеет место и патология.
"Та же шизофрения, которая обретает формы бесконтрольности, вызывает порывы вседозволенности, когда ребенок убежден, что быть агрессивным и жестоким - это нормально. Если мы говорим о подростках, то дети в этом возрасте считают, что таким образом они завоевывают авторитет. Все зависит от среды, в которой они растут. Если где-то авторитет можно заработать хорошими оценками или достижениями в спорте, то в определенных социумах этого можно добиться с помощью насилия. Иногда подростки уважают именно умение доказать что-то силой", - объяснила психолог.
По ее мнению, лишение родительских прав и направление подростков в спецшколу кажутся суровым наказанием, поскольку одно дело - жить в родных стенах с близкими людьми и совсем другое - находиться вдали от родителей из-за одного проступка. Тем не менее специалист отмечает, что какие-то штрафные санкции и наказание, безусловно, должны быть, поскольку поведение детей можно расценить как делинквентное. Это вид поведения, который проявляется в нарушении правовых норм и несет в себе общественную опасность.
"Дети должны понять, что за это есть наказание. Потому что иначе ребенок может подумать, что он может делать все, что ему заблагорассудится, а если и будет наказание, то оно не будет суровым", - пояснила Анна Вовк.
Как не вырастить агрессора
Для этого важно соблюдать баланс: воспитывать ребенка не слишком строго, но и не чересчур мягко. Когда родителям нет дела до ребенка и он предоставлен сам себе, это влияет на него деструктивно.
"Но когда у ребенка вообще нет никакой свободы и его границы постоянно нарушаются, это тоже может иметь пагубное влияние. Во-первых, ребенку нужен хороший авторитетный пример. Во-вторых, до него нужно донести его ценность: где-то слушать его, любить и проявлять мягкость, но и быть в определенной степени жестким: я твой родитель и я за тебя отвечаю", - говорит специалист.
Как добавила психолог, чаще всего отклонение в поведении наблюдается у детей в тех семьях, где родители ругаются между собой, злоупотребляют алкоголем и принимают наркотики, а папа бьет маму.
Напомним: 24 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором группа школьников демонстрирует жестокость по отношению к своему сверстнику, они унижают и бьют его.
Позже стало известно, что в отношении несовершеннолетних начато досудебное расследование. Стало известно, что комиссия рекомендовала лишить родителей их прав, а детей - направить в спецшколу. Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение.
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