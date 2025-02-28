28 февраля 2025, 10:46

Сегодня в стране проводится множество мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Не остались в стороне и военнослужащие воинской части 6697, дислоцированной в городе Костанай регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан.

27 февраля в рамках акции «100 дней до победы» гвардейцы дали праздничный концерт в торговом доме «Mart» города Костанай.

В рамках мероприятия прозвучали песни лет Победы, гвардейцы подняли настроение горожан.

- Военнослужащие Национальной гвардии подарили нам сегодня прекрасное настроение. Не лишним будет сказать, что этот неожиданной для нас концерт был рассчитан на большое счастье. Тысяча благодарностей гвардейцам, которые помогли вспомнить подвиг наших предков, - отметил один из зрителей.

По словам организаторов, данные мероприятия проводятся на постоянной основе. Главная цель - поднять настроение населению и сформировать у подрастающего поколения любовь к родине и патриотизм.