Правление Национального банка Казахстана приняло постановление по вопросам валютного регулирования, передает Tengrinews.kz.

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Согласно документу, с 28 февраля в Казахстане утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара 7 тенге, евро - 10 тенге.

"При несоблюдении банковскими и небанковскими обменными пунктами пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты Национальный банк рекомендует обращаться с жалобой в территориальные филиалы Нацбанка для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее пределы отклонения курсов покупки и продажи валют составляли для доллара 15 тенге, для евро – 20 тенге.