120 наркограффити уничтожили полицейские и волонтеры в Костанае
Андрей СКИБА
27 февраля 2025, 21:06 | Общество
В Костанае прошла очередная акция по борьбе с распространением наркотиков в общественных местах.
Как сообщают в пресс-службе ДП Костанайской области, почти 100 волонтеров совместно с полицией устраняли граффити с рекламой сайтов, предлагающих наркотики с помощью баллончиков с краской.
- Акции по закрашиванию наркограффити стали регулярными, и в прошлом году было устранено более 3 тысяч подобных изображений, - отмечают в ведомстве. - Полиция Костанайской области призывает всех горожан быть неравнодушными и сообщать о случаях распространения наркограффити по телефону 102 или по телефону доверия 8-747-050-35-78.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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