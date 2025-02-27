В Костанае прошла очередная акция по борьбе с распространением наркотиков в общественных местах.





Как сообщают в пресс-службе ДП Костанайской области, почти 100 волонтеров совместно с полицией устраняли граффити с рекламой сайтов, предлагающих наркотики с помощью баллончиков с краской.

- Акции по закрашиванию наркограффити стали регулярными, и в прошлом году было устранено более 3 тысяч подобных изображений, - отмечают в ведомстве. - Полиция Костанайской области призывает всех горожан быть неравнодушными и сообщать о случаях распространения наркограффити по телефону 102 или по телефону доверия 8-747-050-35-78.



Фото пресс-службы ДП Костанайской области