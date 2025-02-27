Как сообщают в пресс-службе ДП Костанайской области, 28-летняя подозреваемая в совершении серии мошенничеств была задержана сотрудниками Управления полиции Аркалыка.



- Женщина, злоупотребляя доверием, обманным путем завладела средствами своих знакомых. Она предлагала помощь в регистрации на сайте для безработных, в открытии депозитных счетов для получения жилья, а также в получении субсидий на выращивание овощей, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Войдя в доверие, мошенница использовала мобильные телефоны потерпевших для прохождения биометрической идентификации и затем оформляла на их имя кредиты в банках и микрофинансовых организациях.



По делу проходит 9 потерпевших. Общий ущерб составил более 6 млн тенге.



Как сообщила полиция, подозреваемая ранее уже была судима за аналогичные преступления. В настоящее время она задержана и помещена в изолятор временного содержания.



- Следственные действия продолжаются по делу о неоднократных интернет - мошенничествах, - добавили в пресс-службе ДП. - В случае признания виновности ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.



Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области