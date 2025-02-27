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Не только здравоохранение: для каких ещё сфер могут установить ставку НДС в 10%

27 февраля 2025, 19:07 |  Государство

Стало известно, для каких ещё сфер в Казахстане могут установить ставку налога на добавленную стоимость в 10%, передает Informburo.kz.

Фото Pixabay.com

В комитете мажилиса по финансам и бюджету проходит обсуждение налоговой реформы правительства. С докладом выступает вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Из слайдов, представленных им, следует, что ведомство рассматривает введение ставки НДС в 10% для следующих отраслей:

  • здравоохранение;
  • IT;
  • туризм;
  • креативная индустрия;
  • продукты питания.

Наряду с аграриями от НДС планируют освободить и средства массовой информации.

Министерство нацэкономики предложило следующий механизм дифференциации ставок НДС:

  • общеустановленная ставка НДС – 16%;
  • для нескольких отраслей – промежуточная ставка в размере 10%;
  • полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции.