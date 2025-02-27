Стало известно, для каких ещё сфер в Казахстане могут установить ставку налога на добавленную стоимость в 10%, передает Informburo.kz.

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В комитете мажилиса по финансам и бюджету проходит обсуждение налоговой реформы правительства. С докладом выступает вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Из слайдов, представленных им, следует, что ведомство рассматривает введение ставки НДС в 10% для следующих отраслей:

здравоохранение;

IT;

туризм;

креативная индустрия;

продукты питания.

Наряду с аграриями от НДС планируют освободить и средства массовой информации.

Министерство нацэкономики предложило следующий механизм дифференциации ставок НДС: