25 февраля по этому поводу они встречались с руководителями субъектов естественных монополий и представителями госорганов. Предприниматели заявляли, что суммами, которые им предъявлены в наступившем году за коммунальные услуги они "потрясены".

Сегодня в Костанае действует почти 1500 магазинов у дома, это многочисленная бизнес-группа

После периода тишины

- Коммунальные тарифы становятся не просто статьей расходов, а испытанием на выживание, - сказала, открывая заседание, председатель отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области Наталья ЛАПШИНА.

Сара Сакитаева (слева) говорила о том, что платежи за коммуналку ставят их на грань выживания

- Мы реально на грани выживания. Некоторые наши предприниматели получили счета за тепловую энергию, в три раза превышающие предыдущие. Это слишком, согласитесь, - сказала индивидуальный предприниматель Сара САКИТАЕВА.

В ответ заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области Ильяс ЕЛЕМИСОВ пояснил, что субъекты естественных монополий повышают тарифы после прохождения всех процедур обоснования и утверждения размеров этих платежей.

- И надо понимать, что коммунальные предприятия, кроме как за счет тарифов, по-другому не могут обновлять свою инфраструктуру, не могут развиваться, - подчеркнул он. - За 2024 год в Костанайской области капитальный ремонт и реконструкции проведены на 230 км изношенной инженерной инфраструктуры на сумму 26,3 млрд тенге. Это все за счет тарифов.

Он также напомнил, что с 2019 по 2022 годы в стране действовала политика сдерживания тарифов, так называемой «тарифной тишины». Однако привело это скорее к негативным последствиям - накоплению износа оборудования и сетей, увеличению аварийности. В итоге тарифы повышать все равно пришлось, но уже гораздо резче, поэтому с 2023 года их рост так чувствителен.

Без остановки

В Казахстане при этом реализуется в коммунальной сфере концепция «Тариф в обмен на инвестиции», то есть когда в смету, обосновывающую увеличение тарифа, субъекты естественных монополий обязаны закладывать расходы на развитие. Кстати, увеличение зарплаты работникам тоже туда входит. У всех без исключения коммунальных услугодателей - серьезнейшие проблемы с кадрами.

На встречу в палату предпринимателей на удивление дружно пришли первые руководители компаний, начальники абонентских отделов, экономисты. И все рассказывали о трудностях, о том, что никто из коммунальщиков не шикует.

Ильяс Елемисов особо отметил, что нынешний рост тарифов - плановый, не превышает размеров базовой инфляции.

Предприниматели все равно спросили, предполагается ли остановка в росте тарифов.

- Тарифы по инициативе субъектов естественных монополий могут меняться раз в год, - ответил Елемисов, - сейчас компании инициируют заявки по пересмотру заработной платы. И если эти заявки будут признаны обоснованными, мы, естественно, будем принимать решения по пересмотру тарифов... Зарплата и ремонты - это основные статьи расходов, которые влияют на качество услуг. И опыт уже показал, что заморозить тарифы означает планировать резкий их рост в будущем.

«Просим соразмерности»

Индивидуальный предприниматель Ольга КИМ отметила, что вопрос не столько в размере тарифа, сколько в повышающем коэффициенте, который применяется к ним как бизнесу. А бизнес небольшой, не тянет такую коммуналку, так как и помимо нее в магазинах растут издержки. Ее коллеги упоминали и цены на бензин, и суммы за аренду помещений, и банковское обслуживание при безналичных расчетах...

Ольга Ким считает, что нужно соизмерять тарифы с оборотами малого бизнеса

- Я в этом году за отопление с торговой площади в 70 квадратов заплатила 249 тысяч тенге, - привела она пример, - и до этого сумма была немаленькая - 150 тысяч, но рост сумасшедший! И ведь нынешняя зима теплая. Ясно, что любое предприятие должно приносить доход, не важно, государственное или частное. Мы в основном продуктами занимаемся. У нас наценка от 10 до 20%. Откуда оборот, чтобы я была в состоянии платить около полумиллиона тенге за воду, свет и тепло? Что мне надо в своем магазине продать - душу, чтобы за коммуналку столько платить? Несоизмеримые коэффициенты для наших оборотов. А налоги какие! После моратория я продала дачу, чтобы заплатить налог. А в этом году что делаем? Больше половины предпринимателей берут кредиты, чтобы заплатить налог.

Сара Сакитбаева тут же рассказала, что буквально вчера заплатила налог, для чего вынуждена была оформить бизнес-кредит.

- Почему коэффициент для нас такой, что нам вода дороже бензина становится, - продолжила Ольга Ким.- Я, кстати, как физическое лицо с тарифом на воду согласна. Она у нас доступный ресурс, люди могут себе позволить пользоваться ею без ограничений. Но почему для магазинов у дома тариф такой высокий? Чем мы в своем расходовании воды так уж отличаемся от физических лиц? Мы хотим соразмерности коммунальных тарифов для такого вида бизнеса, как у нас, - сказала Ким.

Ильяс Елемисов отметил, что сегодня законодательство подобной дифференциации не предусматривает. Однако с участием палаты предпринимателей владельцы магазинов у дома могут выдвинуть такую инициативу - выделить их в отдельную группу потребителей.

- Но инициатива должна быть хорошо обоснована. Нужны точные расчеты, сколько платили, сколько платите, на какую сумму выросли коммунальные издержки в общей сумме расходов вашего бизнеса, сравнение за несколько лет, - подытожил директор палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

Добавил, что данные могут быть обезличенные, усредненные, но изначально основываться на точной информации от конкретных магазинов. Пока с оформлением инициативы по дополнительной дифференциации тарифов остановились на этой стадии.

Сегодня, по официальным данным, в областном центре работает 1415 магазинов у дома.

Хотели бы экономить

Рост тарифов просто обязан подталкивать потребителей к экономии. Предприниматели здесь не исключение. Однако они утверждают, что нередко их попытки таким образом хоть немного снизить тарифное бремя натыкаются на твердое «невозможно», обусловленное нормами законов или подзаконных актов.

На встрече они рассказывали, например, о том, что многие из них сегодня сдают картон, пластиковые упаковки как вторичное сырье. Но это никак не влияет на их договоры с ТОО «Тазалык-2012».

- Фактически мы оплачиваем услугу, которую нам не оказывают, - говорила Сакитбаева, - опять же, если бы тариф не был таким высоким, махнули бы рукой. Но суммы-то существенные. У меня, например, 20-25 тысяч выходит, есть магазины, которые по 50 тысяч в месяц платят за вывоз ТБО. За макулатуру выручаем 2-3 тысячи, так что компенсацией расходов и не пахнет. Мы пытались открепиться от «Тазалыка». Нет юридической возможности. Почему? Потому что выдача нам лицензии на реализацию алкоголя невозможна, если нет договоров с коммунальными предприятиями. Так все «подвязано».

Звучал еще один пример. У предпринимателя в помещениях магазина - 22 холодильника, которые при работе отдают во внешнюю среду некоторое количество тепла. Владелец магазина готов отказаться от услуг КТЭК, но ему говорят, что ни технически, ни юридически это невозможно.

В сущности, и в этих случаях потребители хотят дифференциации, более индивидуального подхода. Если то же ГКП «Костанай-Су» с нового года внедрило новый подход к расходованию воды физическими лицами, значит, можно? Почему не дифференцировать тарифы по объемам потребления для бизнеса?

Фото Галины КАТКОВОЙ