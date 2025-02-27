Хэфэй является крупным научно-промышленным центром КНР. В прошлом году его делегация посетила Костанай, подписала меморандум об установлении дружеских отношений. О том, как они будут развиваться, речь шла на совещании в акимате 24 февраля.

- 6 июля 2024 года акимат города принял официальную делегацию Хэфэйского муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая. Меморандум подписали в ходе встречи с заместителем председателя комитета - господином Ло Чжаохао, - сказала руководитель отдела предпринимательства Мира КАЗКЕЕВА.

Кстати, прошлый год был объявлен годом туризма Казахстана в Китае. Делегация из Костаная в марте посетила Пекин, где на форуме обсуждались возможности организованного туризма в РК для жителей Китайской Народной Республики, а также казахстанско-китайские инвестиционные возможности.

- Потом из Хэфэя приехали к нам, подписали меморандум. Значит, видят перспективы. В этом городе, кстати, автомобили JAC производят, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Приглашают нас в этом году Но, прежде чем поехать, нужно проработать цель поездки, пригласить предпринимателей, у которых есть интерес к сотрудничеству с китайской стороной, желание открывать совместные предприятия. И нам нужно точечно определиться, что, например, в сфере ЖКХ посмотреть, перенять.

Хэфэй - центр провинции Аньхой, один из самых динамично развивающихся городов Китая, чрезвычайно привлекательный для бизнеса. Население - около 10 млн человек. Еще 10 лет назад гости Хэфэя в первую очередь отмечали темпы строительства многоэтажек, которые стремительно вытесняли малоэтажную застройку, и растущее количество многоуровневых транспортных развязок. При этом в центре мегаполиса в 2023 году создали парк на площади 13 кв. км. Он размещен на месте старого аэропорта, который не мог полноценно функционировать в границах города.

В августе 2020 года,лидер Китая Си Цзиньпин, будучи в Хэфэе, оценил инициативу муниципалитета: «Вы не занялись девелопментом недвижимости, чтобы заработать немного денег, а выбрали приоритетом экологию и создали парк».

Фото с сайта tatar-inform.ru