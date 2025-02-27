На жителя Северо-Казахстанской области без его ведома зарегистрировали более 14 тысяч телефонов, сообщили в генеральной прокуратуре. В ведомстве отметили, что требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется должным образом, прередает Informburo.kz.

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"Требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется", – отметил генеральный прокурор Берик Асылов.

По его словам, сейчас в парламенте, изучив зарубежный опыт, прорабатывают инициативы по усилению защиты клиентов банков и операторов связи. Для противодействия телефонному мошенничеству правоохранительные органы заключили меморандумы о взаимодействии с операторами связи.

"Предпринимаются меры к ликвидации SIM-боксов, устройств для подключения SIM-карт, через которые поступают анонимные звонки из-за рубежа. В январе в Алматы ликвидирован мошеннический call-центр в огромном офисе, а недавно у жителя Павлодара изъяли пять SIM-боксов и более 400 SIM-карт различных операторов", – привёл цифры генпрокурор.

Он также напомнил, что банки сейчас приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам на время следствия. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу в августе 2024 года.