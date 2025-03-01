Недавно в рамках выставки «АгроКостанай-2025» палата предпринимателей Костанайской области организовала небольшое предпосевное агросовещание. Традиционно на нем финансовые институты презентовали свои программы поддержки. Одну из них костанайцы предложили расширить.

На совещании аграрии активно обсуждали условия программ господдержки

С пользой для диверсификации структуры посевных площадей, которая расписана на много лет. Подразумевает уход от монокультуры пшеницы, расширение посевов кормовых, крупяных, масличных культур. Аграриев склоняют к тому, чтобы разнообразить свое растениеводство, ссылками на высокую маржинальность тех же чечевицы, сои, льна. Но рынок есть рынок, и цены не всегда играют «в пользу наших». А это значит, что аграриям надо иметь возможность дожидаться более выгодной конъюнктуры, то бишь иметь мощности для хранения и подработки урожая.

Актуальности этому вопросу добавляют и климат, и позиция элеваторов, которые никогда не горят желанием принимать на хранение переувлажненное зерно и маслосемена.

На совещании региональные представители АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» рассказывали о программах, по которым в 2025 году будет осуществляться льготное финансирование, в том числе о программах «Свои корма», «Льготный лизинг под 6%» и «Сделано в KZ». И как раз последнюю, где деньги можно получить под 6% годовых, наши предложили расширить. Или инициировать отдельную.

- Фермер сеет то, что он может сохранить, - сказал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ. - Если стоит в Сарыкольском районе большой элеватор и он принимает зерно, то вокруг и сеют зерно. А крестьянин со своей чечевицей и льном не может там вечно ждать своей очереди. Давайте программу под диверсификацию конкретно сделаем. Рассчитанную именно на фермера, чтобы мог построить простой склад с мобильной сушилкой.

Обращался предприниматель к управлению сельского хозяйства с тем, чтобы такая программа или дополнение к одной из действующих были разработаны под его эгидой. В принципе слова поддержки этой идеи как актуальной со стороны заместителя руководителя УСХ Газиза АХМЕТЧИНА прозвучали.

- Но это не значит, что элеваторы в нашей области должны вообще отказаться от приема этих культур, - отметил директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН, - они и так настроены исключительно на зерно. Должны быть у государства все-таки рычаги для того, чтобы заставить их проводить обновление оборудования, технологических процессов с учетом требований диверсификации. Они же проходят процедуру лицензирования, надо учитывать и эти требования. Нужны инвестиции со стороны владельцев элеваторов, чтобы там были настроены и нормально работали несколько приемочных линий.

К слову, существует Дорожная карта по диверсификации посевных площадей, до областей доведены индикативные показатели, расписаны они вплоть до 2028 года.

Фото Галины КАТКОВОЙ