В ту ночь водитель кареты скорой помощи Ербол КАПАСОВ пытался остановить нападавших. В зале суда ему пришлось прямо на своей коллеге показывать, как подсудимые её били.

В ночь с 17 на 18 декабря бригада областной станции скорой помощи приехала на вызов к пациентке в Костанае, у которой были проблемы с сердцем. Во время вызова у больной прекратилась сердечно-дыхательная деятельность, два фельдшера в течение 30 минут проводили реанимационные действия. Смерть предотвратить не удалось. После этого медработники выразили соболезнования, но две дочери умершей напали на них. В результате 24-летняя фельдшер Анель Баймурзина попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом живота и вырванными волосами.

В суде № 2 Костаная рассматривают уголовное дело в отношении нападавших по статье 108 УК РК (примечание 1, часть 2, пункты 2 и 4). Подсудимые заявили ходатайство о сокрытии их имён и лиц.

26 февраля допросили Ербола Капасова, который оставался в карете скорой помощи, пока потерпевшая и старший фельдшер Максим Чусов поднялись по вызову в квартиру.

- Через минут 10 вышла старшая дочь, попросила носилки, - рассказал он. - Я с носилками поднялся в квартиру, пациентка находилась в сидячем положении на диване. Пациентке стало плохо резко, положили на пол. Старший фельдшер попросил меня принести дефибриллятор, реанимационную сумку. Я спустился в машину и поднял оборудование. Приступили к реанимации. В течение 30 мин реанимировали. Старшая дочь начала угрожать, говорила: "Зачем вызывала скорую помощь? Без вас справлялись". Проклинала нас. Максим констатировал смерть. Началась агрессия со стороны дочерей. Нецензурная брань. Называли Анель подстилкой. Младшая дочь схватила Анель за карман жилетки правой рукой. Анель попросила вызывать сотрудников 102. Так как телефон у меня лежал в машине, я постучался в соседнюю квартиру. Пока с соседом говорил, я услышал крики Анель, забежал обратно в квартиру. Анель уже находилась на коленях. Младшая дочь держала её за волосы левой рукой. Максим её правую руку удерживал, она вырывалась, царапала лицо Анель. Я подошёл с левой стороны и начал волосы освобождать от руки. Анель кричала, не могла уже терпеть эту боль. Подсудимая била её ногами в живот. Я начал освобождать волосы от руки, она с такой силой держала, что я не мог разжать её кулак. По одному пальцу разжимал.

Поскольку сторонам были непонятны словесные показания свидетеля, он после долгих распросов об одном и том же подошёл к Анель Баймурзиной и показал, как её били.





- Старшая дочь мать тормошила, приводила в сидячее положение, - продолжил Ербол. - От трупа отошла и в мою сторону побежала, хотела ударить Анель. Я в этот момент оттолкнул её, но всё же она дотянулась и нанесла удар в висок Анель правой рукой.

После этого потерпевшей удалось забежать в квартиру соседа и дождаться приезда полиции и скорой.

Подсудимая возразила, сказав, что она левша и не могла ударить Баймурзину правой рукой.

Прокурор спросила, какой была потерпевшая по окончанию избиения.

- Замкнутая была, не разговаривала, - ответил Капасов. - Постоянно плакала. На лице царапины и покраснения были. Жаловалась на головные боли.

Старшая дочь заявила, что вменяемое ей и её сестре избиение - попытка бригады скорой помощи избежать уголовной ответственности за смерть пациентки:

- У неё (младшей дочери - "НГ") руки, локти, пальцы все были в синяках и подтёках. Они просто так её удерживали, выкручивали руки, потому что хотели, чтоб полиция приехала. Чтобы оклеветать нас, якобы была драка. Чтобы избежать ответственности за смерть моей мамы.

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