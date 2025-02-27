Депутат Магеррам Магеррамов направил депутатский запрос в правительство с требованием приостановить проведение операций по смене пола до внесения изменений в законодательство, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем обращении, адресованном заместителю премьер-министра Серику Жумангарину, Магеррамов заявил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул, что глава государства ранее неоднократно заявлял о недопустимости продвижения "чуждых для казахстанской культуры" идей.

"Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации.

Согласно кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола", - сказал Магеррамов.

Депутат направил в правительство ряд вопросов, касающихся смены пола в Казахстане:

сколько операций по смене пола было проведено в стране?

сколько человек подало заявки на изменение половой принадлежности?

были ли случаи возвращения к исходному полу после операции?

почему поведенческое или психическое расстройство лечится хирургическим путем?

соответствуют ли такие вмешательства медицинскому принципу "не навреди"?

"Фракция НПК требует до изменения законодательства в части разрешения смены пола наложить запрет на данную манипуляцию", - резюмировал депутат Мажилиса.