В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) назвали максимальную сумму ежемесячной выплаты в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Согласно информации фонда, "самый богатый пенсионер" в стране ежемесячно получает 993 040 тенге. Отметим, что в январе максимальная сумма ежемесячной выплаты составляла 945 752 тенге. При этом сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге (33 906 тенге в январе).

Как сообщили в ЕНПФ, на 1 февраля 2025 года в Казахстане насчитывалось 17,24 миллиона пенсионных счетов.

"Пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 триллиона тенге. За последние 12 месяцев пенсионные активы выросли на сумму свыше 4,52 триллиона тенге (или 25 процентов)", - говорится в сообщении.

Ранее ЕНПФ в обзоре по инвестиционному управлению пенсионными активами пояснил ситуацию с потерями по начисленному инвестдоходу. За январь 2025 года, по информации фонда, размер начисленного инвестдохода показал минус 284,86 миллиарда тенге.