25 февраля по этому поводу они встречались с руководителями субъектов естественных монополий и представителями госорганов. Предприниматели заявляли, что, судя по размерам коммунальных платежей, их приравняли к производителям или крупным торговым сетям. В этом году проблема особенно обострилась.

- Коммунальные тарифы становятся не просто статьей расходов, а испытанием на выживание, - сказала, открывая заседание, председатель отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области Наталья ЛАПШИНА.

Владельцы магазинов говорили о том, что счетами за коммуналку в этом году «потрясены».

Сара Сакитаева (слева) и Ольга Ким

- Мы реально на грани выживания. Некоторые наши предприниматели получили счета за тепловую энергию, в три раза превышающие предыдущие. Это слишком, согласитесь, - сказала индивидуальный предприниматель Сара САКИТАЕВА.

В ответ заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области Ильяс ЕЛЕМИСОВ пояснил, что субъекты естественных монополий повышают тарифы после прохождения всех процедур обоснования и утверждения размеров этих платежей.

Ильяс Елемесов (справа)

- И надо понимать, что коммунальные предприятия кроме как за счет тарифов по-другому не могут обновлять свою инфраструктуру, не могут развиваться, - подчеркнул он. - За 2024 год в Костанайской области капитальный ремонт и реконструкции проведены на 230 км изношенной инженерной инфраструктуры на сумму 26,3 млрд тенге. Это все за счет тарифов.

Индивидуальный предприниматель Ольга КИМ отметила, что вопрос не столько в размере тарифа, сколько в повышающем коэффициенте, который применяется к ним как бизнесу. А бизнес небольшой и не тянет такую коммуналку, так как и помимо нее в магазинах растут издержки. Ее коллеги упоминали и цены на бензин, и суммы за аренду помещений, и банковское обслуживание при безналичных расчетах...

- Мы хотим соразмерности коммунальных тарифов для такого вида бизнеса, как у нас, - сказала Ким.

Ильяс Елемисов сообщил, что сегодня законодательство подобной дифференциации не предусматривает. Однако с участием палаты предпринимателей владельцы магазинов у дома могут выдвинуть такую инициативу.

- Но она должна быть хорошо обоснована. Нужны точные расчеты, сколько платили, сколько платите, на какую сумму выросли коммунальные издержки в общей сумме расходов вашего бизнеса, сравнение за несколько лет, - подытожил директор палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

Добавил, что данные могут быть обезличенные, усредненные, но изначально основываться на точной информации от конкретных магазинов. Пока с оформлением инициативы по дополнительной дифференциации тарифов остановились на этой стадии.

Сегодня, по официальным данным, в областном центре работают 1 415 магазинов у дома.

Фото Галины КАТКОВОЙ