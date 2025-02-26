Глава Комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев высказался о предложении депутата мажилиса смягчить наказание за езду в нетрезвом виде. В других странах применяют более жестокие наказания, отметили в министерстве, передает Informburo.kz.

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В кулуарах сената он уточнил, что с начала года в министерство поступило около семи тысяч обращений с просьбой смягчить наказание по этому нарушению. Однако, как отметил Султанбаев, используя цифровые решения, один человек может несколько раз отправить заявление.

"МВД категорически против объявления амнистии и смягчения ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Есть принцип закона и порядка. Тем более, что 2025 год объявлен годом профилактики. Если мы говорим о жизни и здоровье граждан, об обеспечении общественной безопасности, мы должны понимать, что пьяный водитель – это преступник, который отвечает за жизнь и здоровье граждан. Поэтому здесь никаких смягчений не будет", – подчеркнул глава комитета.

В министерстве также изучили практику разных стран, в частности Японии, Сингапура, Малайзии, Саудовской Аравии, США. В них законодательство намного жёстче, добавил Султанбаев.

"Например, в Японии кроме водителя, привлекают к ответственности ещё и членов семьи. Поэтому я считаю, что здесь ответственность соразмерная", – заключил он.

Ранее депутат мажилиса Николай Арсютин подверг критике практику лишения водительских прав на семь лет за езду в нетрезвом виде, назвав её одной из самых жестоких в мире.