Дело в отношении К. по обвинению в похищении человека с применением насилия и ножа рассматривал Аркалыкский городской суд. Мужчина в августе 2024 года приехал в Аркалык, чтобы похитить свою бывшую гражданскую жену и их несовершеннолетних детей.

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- Подсудимый К. проник в квартиру, где проживала потерпевшая А. Используя свое физическое превосходство, нанес телесные повреждения потерпевшей, подавив ее волю к сопротивлению, - сообщает подробности дела пресс-служба Костанайского областного суда. - Далее К. для реализации своего умысла взял кухонный нож и, угрожая им, насильно вывел несовершеннолетних детей из квартиры, забрав мобильные телефоны, чтобы лишить их возможности обратиться за помощью.

Затем мужчина засунул кухонный нож в рукав, вызвал такси и направился вместе с похищенными в Астану. Его задержали сотрудники полиции на территории Державинска Жаркаинского района Акмолинской области.

- В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Потерпевшая А. показала, что на сегодня простила подсудимого К., так как у них имеются общие несовершеннолетние дети, - сообщает пресс-служба суда. - Подсудимый К. не признал обвинение по ст. 125 УК РК, пояснив, что нанес потерпевшей телесные повреждения, за что принес свои извинения. Обстоятельств, смягчающих и отягчающихуголовную ответственность и наказание, в действиях подсудимого К. судом не установлены.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.