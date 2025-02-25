На первом заседании совета, которое прошло 24 февраля, были созданы четыре рабочие комиссии, выбраны их председатели. Совет в обновленном составе будет работать три года. Кто вошел в него?

Численность сейчас - 30 человек. Начиная первое заседание, руководитель рабочей группы Ирина АРОНОВА сообщила, что подано было 72 заявления, три человека сняли свои кандидатуры. Совет помолодел: средний возраст - 42,7 года вместо прошлых 54,5. Причем 8 членов совета - в возрасте до 35 лет.

Открытым голосованием избрали председателя. Член общественного совета Денис КАЧЕЕВ предложил кандидатуру Серика Бектурганова, который возглавлял совет предыдущие три года. Предложение было единственным. Качеев, тоже отработавший один срок в совете, подкрепил его ссылкой на большой опыт Бектурганова. В частности, в государственных органах.

- Серик Чингизович знает механизмы их деятельности, не избегал сложных вопросов на месте председателя общественного совета, всегда идет на диалог, - добавил он.

За эту кандидатуру проголосовало большинство при одном воздержавшемся. Дулат ТОЛЕГЕНОВ эту свою позицию пояснил тем, что членов совета он по большей части не знает, чтобы из них сразу выбрать руководителя.

Затем председатель областного маслихата Сайлаубек Ещанов вручил удостоверения членов совета. В начале процедуры Бектурганов предложил представлять их, чтобы знали, кто есть кто.

В состав совета (по закону) ходят четверо представителей госорганов. Их не выбирали, назначение закреплено постановлением председателя облмаслихата. Это руководители управлений финансов Алма Жусупова, экономики и бюджетного планирования Ильясхан Амирбеков, общественного развития Динара Карымсакова, координации занятости и соцпрограмм Гульнар Абенова.

От гражданского общества в общественный совет вошли:

- руководитель ТОО "ЧОП SECURITY-KZ12" Нурбек Абдибеков;

- руководитель академии детского футбола «Derby» Мирас Адамбаев; председатель областного филиала общественного объединения «Организация ветеранов» Батырбек Ахметов;

- руководитель ТОО "RR BOXING CLUB Азат Ахметов;

- и. о. заведующей кафедрой бухучета и управления КРУ им. А. Байтурсынова Лилия Байжанова;

- региональный уполномоченный по правам ребенка Несибели Басенова; директор Аулиекольского сельскохозяйственного колледжа Альмира Жансугурова;

- заместитель председателя ОФ «Гражданский альянс ГрИн» Болат Калиев;

- профессор Костанайского филиала ЧелГУ Денис Качеев; начальник управления науки и коммерциализации КРУ Андрей Коваль;

- руководитель корпоративного Allur University Людмила Олкинян;

- руководитель филиала профсоюза работников и обучающихся КРУ Диана Ракпанова;

- проректор по вопросам инноваций и интернационализации Рудненского индустриального университета Айдын Сабитов;

- корреспондент телеканала "Астана" Зангар Санай;

- председатель областного филиала ОО «Молодежное крыло «Жастар рухы» партии AMANAT» Аружан Сарсенбаева;

- главный эксперт отдела анализа в сфере межэтнических отношений и работы с консультативно-совещательными органами КГУ «Қоғамдық келісім» Байболат Сегизбаев;

- директор ТОО «База сжиженного газа» Дулат Толегенов;

- специалист отдела анализа и мониторинга КГУ «Қоғамдық келісім» Айбек Танатбаев;

- учредитель и директор ТОО «Новь LTD» Наталья Лапшина;

- ветеран здравоохранения Маргарита Бисенова; преподаватель дополнительного образования колледжа сферы обслуживания Малика Манарбекова;

- директор по развитию ТОО «ГК Эксперт» Юлия Бубнова;

- директор ТОО «Жаңа өмір – 2012» Аслан Дабылов;

- директор ТОО «Оптовая и розничная торговля» Айтжан Есенгельдинов.

Нужно отметить, что здесь - только часть информации об этих людях (впрочем, на сайте облмаслихата вообще висит «голый» пофамильный список). Практически все они занимаются еще и какой-то общественной деятельностью: участвуют в работе разных некоммерческих объединений, являются волонтерами. Наконец, среди них несколько бывших и действующих депутатов.

По крайней мере шестеро - Бектурганов, Абдибеков, Бубнова, Коваль, Лапшина, Качеев - уже отработали один 3-летний срок в общественном совете.

На первом заседании создали 4 комиссии и выбрали председателей: по вопросам социальной сферы - Маргарита Бисенова; по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии, озеленения - Юлия Бубнова; по вопросам бюджета, тарифов, индустриально-инновационного развития, промышленности, МСБ и агропромышленного комплекса - Айтжан Есенгельдинов; по вопросам противодействия коррупционным проявлениям, архитектуры и строительства, транспорта и дорожного строительства - Нурбек Абдибеков.

- Распределение вопросов по комиссиям - не копия их в предыдущем совете, - отметил Серик Бектурганов, - учитываем опыт работы. Например, в комиссию по противодействию коррупции не просто так вошла и дополнительная проблематика. Все знаем, что к архитектуре, дорожному строительству возникают у населения вопросы по коррупционным рискам.

Одна из функций общественного совета - изучение проектов постановлений акимата и маслихата. Как правило, в год их поступает около сотни. Одни размещаются в чате совета и в течение двух дней члены советы высказывают по ним замечания, указывают на возможные противоречия закону, нестыковки.

- Когда сложные вопросы, как у нас были по тарифам на воду, собираемся, обсуждаем, спорим, даем рекомендации, - пояснил председатель. - Либо принимаем без замечаний. Без нашего согласования у госорганов управление юстиции не принимает на регистрацию ни один проект. По опыту - порядка 30% из поступающих документов требуют, чтобы в общественном совете мы их изучали детально. Советую всем заглядывать на сайт «Открытые НПА», там в комментариях люди много интересных вопросов поднимают.

Члены совета обязательно участвуют в процедурах по утверждению бюджета, отчетах по его исполнению. Поэтому одно из первых мероприятий для членов нового совета - пройти курс бюджетной грамотности, который для них организует управление финансов.

Фото Галины КАТКОВОЙ