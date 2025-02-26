В декабре прошлого года жители Костаная жаловались, что не могут зарегистрировать в автоЦОНе машину или прицеп, приобретённые в автосалонах Казахстана. В департаменте полиции "НГ" тогда поясняли, что в электронную базу не внесли паспорта купленной техники. Причина - либо сбой системы, либо салоны забывают вносить в неё данные. Но всё оказалось сложнее.

АвтоЦОН в Костанае / Фото из архива "НГ"

Новые правила, по которым для регистрации автотранспорта нужно, чтобы его паспорт был в базе EPTS (электронные паспорта транспортных средств), введены Министерством промышленности и строительства РК 20 октября прошлого года. Сайт обслуживает АО "Национальные информационные технологии". Там "НГ" ответили, что система исправна. Неужто "косячат" автосалоны?

В костанайском магазине "Костанай-кама" около 15 клиентов не смогли зарегистрировать прицепы.

Фото "Костанай-кама"

Начиная с 20 ноября, автоЦОН отказывал покупателям в постановке на учёт с бумажным паспортом. С такой же проблемой столкнулись клиенты "Костанай-кама" из Кокшетау и Аркалыка.

- В РЭО сказали, что мы должны регистрироваться на сайте, дали ссылку. Но сайт не пропускал, - рассказал "НГ" заместитель директора магазина Михаил КУЗНЕЦОВ. - Министерство промышленности должно дать пропуск на сайт, где мы будем вручную вбивать VIN-коды прицепов. Раньше это делалось автоматически при пересечении границ - подавались документы в налоговую, в таможенную службы, и автоматически это всё "садилось" в базу.



Заместитель директора, юрист "Костанай-кама" Юлия ГОЛЬСКАЯ столкнулась с тем, что коммуникация с государством за месяц работы по новым правилам ещё не налажена:

- На сайте EPTS нет ссылок никуда. Где техподдержка, куда писать, кому звонить? С горем пополам я нахожу, что этот сайт отслеживают "Национальные информационные технологии". Выхожу на сайт "НИТ" - ни один телефон, который там указан, не работает.

Гольская выяснила, что формально курирование сайта передали АО "НК "КазАвтоЖол", но в этой организации не знают, как помочь магазину.

Юрист нашла костанайского представителя "НИТ", который дал ей чей-то телефон. Спустя несколько таких перенаправлений Гольская получила список документов, которые дилер должен предоставить в Комитет промышленности Минпрома. Отыскать организацию тоже оказалось непростой задачей.

- Попробуйте найти координаты Комитета промышленности. Это надо быть специалистом уровня ФСБ или КНБ, - делится юрист.

Оригиналы документов и флеш-карту с отсканированными вариантами требовали отправить только курьерской почтой. В "Костанай-кама" задаются вопросом - почему для этого не подходит портал электронных обращений в госорганы eOtinish. По словам Гольской, документы нужны комитету только для того, чтобы внести магазин в реестр поставщиков и дать учётную запись для работы на сайте EPTS.

Параллельно "НИТ" ответил на запрос "НГ": "Юридические лица, являющимися импортерами, для выписки ЭПТС должны подключиться к единому реестру уполномоченных органов (организаций) согласно Приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 11 апреля 2019 года № 211".

Казалось бы, дело за малым. Но магазину приходит ответный пакет документов от Минпрома, где во включении в реестр дилеру... отказывают.

В отказе говорится, что в обязательном документе "Одобрение типа транспортного средства", который имеется у "Костанай-кама", в графе "Представитель изготовителя и его адрес" должны быть введены данные "Костанай-кама", после чего магазину будет предоставлен доступ к сайту. Сейчас в этой графе указано российское ООО "Торговый дом "СаранскСпецТехника", поставляющее костанайскому дилеру прицепы.

Министерство ссылалось на на пп. "Б" п. 10 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 года № 130: "Использование документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой продукции допускается, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в одобрении типа транспортного средства".

Вот только "СаранскСпецТехника" отказывается менять графу в общем для всех дилеров документе специально для "Костанай-кама".

- Завод работает по всему СНГ, - пояснил Михаил Кузнецов. - Представляете, если он он разобьёт это одобрение на всех своих дилеров? Почему здесь (в графе - "НГ") должны быть мы? Нам в России говорят: "Вы как это видите вообще?"

- Таких магазинов у завода более сотни, - отмечает Юлия Гольская. - У него этот сертификат действительный, ему нет никакого смысла перепроходить процедуру сертификации, платить деньги. Они его в будущем просто продлят и не надо переделывать.

Раньше достаточно было указания в этой графе названия "СаранскСпецТехника" для всех магазинов, покупающих у завода продукцию.

"Костанай-кама" в переписке с представителем министерства указывало на пп. "В" п. 10 решения Совета Евразийской экономической комиссии: "Использование документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой продукции допускается, если декларантом такой продукции является лицо, уполномоченное заявителем при оценке соответствия или изготовителем на использование таких документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования, - для продукции серийного производства".

По словам Гольской, это как раз случай сотрудничества "Костанай-кама" и "СаранскСпецТехника", и пункт "В", следующий сразу за пунктом "Б", придуман именно для того, чтобы избежать бухгалтерской сложности. Ответа от Минпрома на это указание магазин не получил.



"НГ" адресовала это указание в виде официального запроса ведомству. Суть сложно сформулированного ответа - министерство по-прежнему настаивает на пункте "Б".

Интересно то, что все клиенты "Костанай-кама", которые столкнулись с проблемой, на сегодня уже смогли поставить прицепы на учёт. Как именно - непогнятно. Ведь магазин так и не получил доступ на сайт EPTS.

- Мы не знаем, что нас ждёт завтра, - говорит Юлия Гольская.

Привезут ли на новых прицепах новые проблемы с регистрацией? Будут ли клиенты вынуждены ставить их на учёт в скрытом от глаз частном порядке, или проблема, тоже скрыто, но всё-таки решилась без участия дилера?

В любом случае эта история показывает, как трудно бывает работать, когда новые правила внедряются без налаженной системы обратной связи.