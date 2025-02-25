В них приняли курсанты 24 военно-патриотических клубов Костанайской области. Организовал соревнования Региональный центр физической культуры и дополнительного образования.

Участники собрались в учебно-методическом центре НВТП Костаная, чтобы побороться за звание лучших стрелков, которые будут представлять область на республиканских соревнованиях.

- Соревнования по стрельбе именно наш центр проводил впервые, - рассказала "НГ" заместитель директора РЦФКиДО Жанна МИХАЙЛОВА. - Ранее организатором была федерация. Так как федерация закрылась, мы подхватили эту идею, чтобы это направление продолжало существовать и участники проявляли себя. Такиее мероприятия мы организуем не только для военно-патриотического просвещения, но и для того, чтобы дети могли отойти от своих гаджетов и пообщались вживую. Здесь заявлены команды со всех районов нашей области, это хорошая возможность познакомиться и пообщаться. Соревнования объединяют! Мы проводим мероприятия и в других направлениях: художественно-эстетическом, декоративно-прикладном... Живое общение способствует развитию здоровой конкуренции, умению достойно выигрывать и проигрывать.

Курсанты страляли из пневматических винтовок в положении с опорой на стол, сидя на дистанции 10 м.

- Главное требования в данном соревновании - это, конечно, техника безопасности, – отмечает главный судья турнира, преподаватель начально-военной технологической подготовки Александр КОЗЛОВ. - Стрелки делится на команды из 6 человек: 4 юноши и 2 девушки. Им даются 3 пробных выстрела и 5 зачетных.

Александр Иванович 20 лет преподавал в знаменитом военно-патриотическом клубе «Тайфун», который неоднократно занимал призовые места в чемпионатах. К сожалению, в этом году клуб остановил работу по технических причинам.

Саян ТЛЕУМБЕТОВ учится в общеобразовательной школе № 5 им. Бауржана Момышулы Костаная.

- Я учусь в 10 классе кадетского направления и являюсь президентом школы, - рассказал он. - Обучение в военизированных классах влияет на нашу дисциплину, патриотизм и любовь к родине. В будущем планирую поступать в Пограничную службу и связывать свою жизнь с военной деятельностью. С 7 класса мы изучаем теорию и начинаем тренироваться. Для этого есть специальный кабинет в школе. Мой личный рекорд на прошлых городских соревнованиях - 45 из 50. На тренировочных в школе было 47-48 из 50. Однако моя цель - не только победить, но и получить опыт и эмоции.

- Я начала заниматься стрельбой случайно в прошлом году, - поделилась ученица школы № 4 Лисаковска Дилара САУДОВА. - Мне предложили пострелять вместо какого-то урока. Я сходила, показала хороший результат - 48 очков. И после мне сказали: «Ты будешь стрелять». Так я начала участвовать в соревнованиях в школе и в городе, забирала первые места. Сейчас мне это очень нравится. Помимо стрельбы, увлекаюсь волейболом. Мне нравится изучать историю, политику и английский язык, а в будущем хочу поступить на международные отношения. Перед соревнованиями мы 3 недели тренировались: стреляли, отжимались, так как винтовка довольно тяжёлая. Также рассматривали варианты, как будем стрелять. Нас хорошо подготовили на базе школы. В начале соревнований было немного сложно и волнительно из-за того, что много людей. Думаю, будет хороший результат.

В итоге Дилара заняла 3 место в личном зачете среди девушек.

Судья подвели итоги соревнований в двух номинациях: в командном первенстве (по гендерному различию) и в личном зачете.

Личный зачет среди юношей в младшей возрастной группе

1 место – Баланчук Антон, ВПК «Братишки» Житикаринский район;

2 место – Горбатенко Артем, ВПК «Беркут» Узункольский район;

3 место – Лыхно Никита, ВПК «Беркут» Узункольский район.

Личный зачет среди девушек в младшей возрастной группе

1 место – Горецкая Валерия, ВПК «Патриот» Узункольский район;

2 место – Лаукерт Светлана, ВПК «Беркут» Камыстинский район;

3 место – Кошубай Куляш, ВПК «Легион» Костанайский район.

Личный зачет среди юношей в старшей возрастной группе

1 место – Вязников Андрей, ВПК «Ұлан» город Лисаковск;

2 место - Тюлипергенов Азамат, ВПК «Патриот» Узункольский район;

3 место – Сейсенбаев Азат, ВПК «Легион» Костанайский район.

Личный зачет среди девушек в старшей возрастной группе

1 место – Куденко Ксения, ВПК «Патриот» Узункольский район;

2 место – Жакупова Мариам, ВПК «Беркут» Узункольский район;

3 место – Садуова Дилара, ВПК «Ұлан» город Лисаковск.

Командное первенство среди девушек

1 место - ВПК «Патриот» Узункольский район;

2 место - ВПК «Ұлан» город Лисаковск;

3 место - ВПК «Беркут» Узункольский район.

Командное первенство среди юношей

1 место - ВПК «Патриот» Узункольский район;

2 место - ВПК «Беркут» Узункольский район;

3 место - ВПК «Ұлан» город Лисаковск

В общекомандном зачете:

1 место - ВПК «Патриот» Узункольский район;

2 место - ВПК «Беркут» Узункольский район;

3 место - ВПК «Ұлан» город Лисаковск

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова