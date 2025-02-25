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Услуги ГКП "Костанай-Су" подорожают для населения и организаций с 1 марта

25 февраля 2025, 11:21 |  ЖКХ

Об изменении тарифной сетки компания, занимающаяся подачей питьевой воды и водоотведением, сообщила в своем аккаунте в Instagram. С 1 марта тарифы изменятся практически для всех категорий потребителей.

Иллюстративное фото freepik.com

Для населения стоимость подачи воды останется прежней, но вырастет оплата за услуги канализации: 108,34 тг/м3 вместо 98,87 тг/м3. 

У "бюджетников" тариф не изменится вовсе. А вот для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей изменится цена за обе услуги, предоставляемые ГКП "Костанай-Су".

Услуги/Потребители

Текущий тариф

Тариф с 1 марта 2025 года

Тариф, тенге/м3 без  НДС

Тариф, тенге/м3 с НДС

Тариф, тенге/м3 без  НДС

Тариф, тенге/м3 без  НДС

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)

Население

101,90

114,13

101,90

114,13

Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией

124,54

139,48

138,24

154,83

Прочие потребители

408,55

457,58

454,41

508,94

Бюджетные организации

1 523,45

1 706,26

1523,45

1706,26

Услуги по отводу и очистке сточных вод

Население

88,28

98,87

96,73

108,34

Прочие потребители

269,88

302,27

296,68

332,28

Бюджетные организации

877,36

982,64

877,36

982,64