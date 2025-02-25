Об изменении тарифной сетки компания, занимающаяся подачей питьевой воды и водоотведением, сообщила в своем аккаунте в Instagram. С 1 марта тарифы изменятся практически для всех категорий потребителей.

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Для населения стоимость подачи воды останется прежней, но вырастет оплата за услуги канализации: 108,34 тг/м3 вместо 98,87 тг/м3.

У "бюджетников" тариф не изменится вовсе. А вот для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей изменится цена за обе услуги, предоставляемые ГКП "Костанай-Су".