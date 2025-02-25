Услуги ГКП "Костанай-Су" подорожают для населения и организаций с 1 марта
Об изменении тарифной сетки компания, занимающаяся подачей питьевой воды и водоотведением, сообщила в своем аккаунте в Instagram. С 1 марта тарифы изменятся практически для всех категорий потребителей.
Иллюстративное фото freepik.com
Для населения стоимость подачи воды останется прежней, но вырастет оплата за услуги канализации: 108,34 тг/м3 вместо 98,87 тг/м3.
У "бюджетников" тариф не изменится вовсе. А вот для предприятий, занимающихся производством тепловой энергией, и прочих потребителей изменится цена за обе услуги, предоставляемые ГКП "Костанай-Су".
|
Услуги/Потребители
|
Текущий тариф
|
Тариф с 1 марта 2025 года
|
Тариф, тенге/м3 без НДС
|
Тариф, тенге/м3 с НДС
|
Тариф, тенге/м3 без НДС
|
Тариф, тенге/м3 без НДС
|
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
|
Население
|
101,90
|
114,13
|
101,90
|
114,13
|
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией
|
124,54
|
139,48
|
138,24
|
154,83
|
Прочие потребители
|
408,55
|
457,58
|
454,41
|
508,94
|
Бюджетные организации
|
1 523,45
|
1 706,26
|
1523,45
|
1706,26
|
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|
Население
|
88,28
|
98,87
|
96,73
|
108,34
|
Прочие потребители
|
269,88
|
302,27
|
296,68
|
332,28
|
Бюджетные организации
|
877,36
|
982,64
|
877,36
|
982,64
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