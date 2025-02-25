Задания для Единого национального тестирования планируют разрабатывать с помощью искусственного интеллекта, передает Informburo.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента цифровизации и государственных услуг Министерства науки и высшего образования Нурсултан Махатов.

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Проект будет включать систему для разработчиков тестовых заданий в закрытых кабинетах. Она позволит создавать, загружать и клонировать задания с помощью ИИ.

По мнению Махатова, внедрение искусственного интеллекта поможет:

увеличить количество уникальных тестовых заданий;

снизить субъективность при разработке вопросов;

снизить расходы при разработке технических заданий.

Проект реализуют в III квартале 2025 года.

Кроме того, планируется создание чат-бота AI Talapker, который будет информировать о правилах проведения ЕНТ и консультировать по вопросам поступления на грант.