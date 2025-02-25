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Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного интеллекта

25 февраля 2025, 20:04 |  Государство

Задания для Единого национального тестирования планируют разрабатывать с помощью искусственного интеллекта, передает Informburo.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента цифровизации и государственных услуг Министерства науки и высшего образования Нурсултан Махатов.

Фото Pexels.com

Проект будет включать систему для разработчиков тестовых заданий в закрытых кабинетах. Она позволит создавать, загружать и клонировать задания с помощью ИИ.

По мнению Махатова, внедрение искусственного интеллекта поможет:

  • увеличить количество уникальных тестовых заданий;
  • снизить субъективность при разработке вопросов;
  • снизить расходы при разработке технических заданий.

Проект реализуют в III квартале 2025 года.

Кроме того, планируется создание чат-бота AI Talapker, который будет информировать о правилах проведения ЕНТ и консультировать по вопросам поступления на грант.