Вопросы для ЕНТ будут разрабатывать с помощью искусственного интеллекта
25 февраля 2025, 20:04 | Государство
Задания для Единого национального тестирования планируют разрабатывать с помощью искусственного интеллекта, передает Informburo.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента цифровизации и государственных услуг Министерства науки и высшего образования Нурсултан Махатов.
Фото Pexels.com
Проект будет включать систему для разработчиков тестовых заданий в закрытых кабинетах. Она позволит создавать, загружать и клонировать задания с помощью ИИ.
По мнению Махатова, внедрение искусственного интеллекта поможет:
- увеличить количество уникальных тестовых заданий;
- снизить субъективность при разработке вопросов;
- снизить расходы при разработке технических заданий.
Проект реализуют в III квартале 2025 года.
Кроме того, планируется создание чат-бота AI Talapker, который будет информировать о правилах проведения ЕНТ и консультировать по вопросам поступления на грант.
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