В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в Высшей аудиторской палате (ВАП), изначально, с момента образования в 2014 году, комиссия действовала под эгидой Национального банка, а с 2020 года ее рабочим органом стала ВАП.

"В настоящее время во исполнение поручений Президента страны деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие должностные лица Администрации Президента, Нацбанка, Генпрокуратуры, Антикора, АФМ, КНБ, министерств финансов и национальной экономики, депутаты Мажилиса и Сената Парламента.

В ходе заседания руководитель комиссии Алихан Смаилов отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.

"Нам необходимо перезапустить работу комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд – детям".

"Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил Глава государства", - подчеркнул председатель ВАП.

По его словам, задачами на предстоящий период станут: