О проблеме и одновременно о нише для бизнеса говорили сегодня, 24 февраля, на аппаратном совещании в городском акимате. По данным исполнительной власти, в областном центре сегодня общий гостиничный фонд составляет 669 номеров.

- В Костанае функционирует 49 мест размещения, - сообщила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мира КАЗКЕЕВА, - в том числе 9 гостиниц с ресторанами, 28 без ресторанов Вместе с прочими местами размещения - хостелами, мини-гостиницами, базами отдыха - единовременная вместимость составляет 1 479 койко-мест. В этой сфере занято 306 работников.

По оценке акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, городу явно не хватает гостиничных мощностей.

- Это видно, когда проходят республиканские мероприятия. И мы особенно почувствовали это, когда приехали инвесторы из Кореи, Китая. Просят гостиницы, а размещать негде. Все заняты. Насколько я знаю, гостиницы - особенно в северо-западной части города - проплачены на полгода вперед, - сказал он. - Кстати, съемные квартиры в цене поднялись из-за этого. У нас однокомнатную снять - почти как в Астане. Доходит до 200 тысяч тенге.

По словам акима города, есть предложения от инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в гостиничный бизнес. И он для Костаная перспективный.

- Приходят люди, говорят, дайте нам землю, мы готовы построить гостиницу. Люди хотят в это инвестировать, - подчеркнул Жундубаев.

Однако пока процесс на стадии переговоров. По словам акима, несмотря на уход после паводка инвестора, который намеревался строить на берегу Тобола отель, идея полностью не отвергнута.

- Предприниматель риски знает, тем не менее, хочет реализовать франшизу. Земля там выделена, сейчас технические вопросы прорабатываются, - прокомментировал аким города. - Есть предприниматель, который хочет строить гостиницу в центре, есть земельный участок - по ПДП там гостиница проходит. Конкретнее пока называть не буду. Что касается строительства гостиницы в Северо-Западном районе, то там в проекте детальной планировки нет гостиницы. Нужно будет урегулировать вопрос. А желающий строить есть.

Глава города планирует, что к середине года по этим вопросам «будет ясность».

Фото Галины КАТКОВОЙ