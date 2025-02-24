Среди спасенных были взрослые, дети и иностранные граждане, сообщает пресс-служба ДЧС.

В субботу, 22 февраля, на трассе Екатеринбург – Алматы – граница РФ помощь потребовалась сразу 70 иностранцам. Недалеко от упраздненного поселка Кайрак Карабалыкского района остановился рейсовый автобус, ехавший из Таджикистана в Россию. Из-за технической неисправности в нем замерзло дизельное топливо.

- На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами, - сообщает ДЧС, - с помощью тепловой пушки отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался.

Ранее в этот же день три человека в автомобиле застряли в снежном заносе в 12 км от села Карасу.

- Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия на высокопроходимой технике «Трэколе» и эвакуировали спасенных в с. Карасу, - сообщает ведомство. - В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Ночью спасательные операции продолжились. В Амангельдинский районе, в 22 км от с. Амантогай, на закрытом участке автодороги «Аулиеколь-Жалдама» сотрудники МЧС спасли 98 человек, в том числе 18 детей.

- Из спасенных 7 человек, в том числе 6 детей, доставлены в пункт обогрева с. Амантогай, - отметили в ведомстве. - Также из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксированы 8 легковых автомобилей.

Этой же ночью в Сарыкольском районе, в 5 км от с. Соналы, на автодороге «Сарыколь-Комсомольское» из снежного заноса отбуксировали легковой автомобиль, в салоне которого находились 2 человека.

Позже, днем 23 февраля, в 10 километрах от села Новоселовка Карасуского района отбуксировали на очищенную дорогу четыре застрявших в снеге легковых автомобиля.

- В результате аварийно-спасательной операции из снежного плена были спасены 8 человек. В медицинской помощи никто не нуждался, - сообщает ДЧС.

А уже в ночь на понедельник, 24 февраля, сотрудники ДЧС спасали отца с ребенком. Их автомобиль застрял в снегу неподалеку от Верхнетобольского водохранилища рядом с Лисаковском.

- Когда топливо было почти на исходе, отец, переживая за сына, обратился за помощью, позвонив на номер 112, - рассказали в ведомстве. - Оперативно прибыв на место, специалисты ДЧС области отбуксировали легковой автомобиль на очищенный участок дороги и сопроводили его до населенного пункта. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото и видео ДЧС КО