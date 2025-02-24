Соревнования среди детей (U14), кадетов (U16) и старших юношей (U18) прошли в Бангкоке. Участие в чемпионате Азии приняли спортсмены из 26 стран, среди которых сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место.

Дарина Ахметова - бронзовый призёр чемпионата Азии (U18)

- В первой схватке за 30 секунд досрочно победила спортсменку из Индии. Затем проиграла спортсменке из ОАЭ, счёт был по нулям, уступила по количеству активных действий. За бронзу боролась с тайкой, счет 7:0 в мою пользу, - поделилась с «НГ» бронзовый призёр чемпионата Азии в категории U18 в весовой категории до 44 кг Дарина АХМЕТОВА.

Абдулла Батырбек занял первое местов весе до 62 кг (U18)

Золото сборной РК принёс Абдулла Батырбек в категории U18 в весе до 62 кг. Батырбек полностью оправдал свою фамилию. В первом поединке прошёл араба со счётом 2:0, второй был против спортсмена из Саудовской Аравии - победа активностью. Третью схватку забрал так же активностью у корейца. А в финале встретился с джитсером из Таджикистана, счёт 2:0 в пользу Абдуллы.

- Абдулла Батырбек будет бороться на молодёжных Азиатских играх, которые пройдут в Бахрейне в этом году. Изначально они планировались в Узбекистане, - подытожил старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Мустафа Мухаметкали (с красным поясом, справа) стал чемпионом в весе до 44 кг

Мустафа Мухаметкали (U14) в весе до 44 кг занял первое место, буквально катком проехавшись по своим соперникам. Удосрочив араба в первом противостоянии, прошел тайца и вьетнамца, а в финале встретился с представителем Тайпея и вырвал у него победу со счётом 3:2.

Ералы Ибраев занял третье место в весе до 40 кг (U16)

Ералы Ибраев (U16) занял третье место в весовой категории до 40 кг. На пути к медали прошел монгола со счётом 2:0т и вьетнамца. Остановил Ибраева араб, выиграв с внушительным отрывом по баллам. Далее Ералы заполучил бронзу в схватке с еще одним оппонентом из Вьетнама.

Сборная Казахстана заняла первое место на чемпионате Азии

Марат Бермухамбетов привёз в Костанай статуэтку за первое командное место Казахстана на чемпионате Азии

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области