Изучат исполнение бюджетов и других регионов страны. Президент дал такое поручение председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову, передаёт КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба Акорды 21 февраля. Смаилов представил отчет об итогах деятельности Высшей аудиторской палаты за 2024 год и планах на текущий период, а также доложил, что в 2024 году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка Т11 трлн тенге:

– В результате выявлены нарушения на сумму Т862 млрд;

– По итогам проверок в бюджет возвращено Т135 млрд, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год.

Также глава ВАП проинформировал о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства, в частности, в целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации правительству и предписания ответственным государственным органам.

Кроме того, Смаилов сообщил, что в 2025 году запланировано более 40 аудиторских мероприятий:

- По поручению главы государства будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда «Самрук-Қазына», национальной компании «Казатомпром», Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС. Аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.

- Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию системы государственного аудита, - добавили в Акорде. - Он также обратил внимание на важность внедрения современных цифровых решений для обеспечения эффективного контроля за использованием бюджетных средств.