Казахстанка Оксана СОРОКИНА в соцсети Threads выразила возмущение по поводу инвестирования её пенсионных накоплений в "сомнительные" активы, не приносящие дохода, передает Finratings.kz.

- Зашла проверить пенсионку. Мало того, что наши накопления обесцениваются благодаря инфляции, нестабильности тенге, ретроградного Меркурия и направления ветра, так еще и у меня инвестиционный доход минус 300 тыс., - написала Сорокина.

Она отметила, что логично ожидать инвестирования средств, но удивляется, почему выбор делается Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), а не самими владельцами денег. В качестве примера неудачных вложений она упомянула покупку вагонов у российской компании ЗиКсто, задавшись вопросом, почему средства не инвестируются в крупнейшие мировые корпорации, такие как Apple, Aramco и Amazon.

Сорокина также выразила недовольство возможным вложением пенсионных денег в активы КТЖ и российскую экономику. По её словам, казахстанцев никто не спрашивает о том, как распоряжаться их накоплениями.