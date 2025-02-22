Очередного нелегального таксиста задержали полицейские в Костанайской области
Андрей СКИБА
22 февраля 2025, 16:26 | Криминал
Автомобиль Toyota Alphard, который оказался на иностранном учете (российском), остановили в Карабалыкском районе, на посту «Рубеж», в рамках республиканской операции «Безопасная дорога».
- Во время проверки выявилось несколько нарушений: водитель не имел действующей страховки, управлял незарегистрированным транспортом и, что самое серьезное, нелегально перевозил пассажиров, - отмечают в пресс-службе ДП Костанайской области. - За такие нарушения сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобиль и отправили его на специальную стоянку.
Кадр из видео
В результате нарушителю было выписано наказание в виде штрафа в размере 79 тысяч тенге.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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