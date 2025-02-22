В Рудном прошел очередной лыжный марафон на призы двукратного бронзового призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Ивана Ивановича Гаранина.

Открытие гонки на призы И.И.Гаранина / Фото Анастасии Пухкало

В этих традиционных стартах, включавших соревнования на дистанциях 30 км и 15 км классическим ходом для мужчин и женщин, 10 км для юных спортсменов 12-17 лет и 5 км для любителей лыжного спорта, приняли участие 115 лыжников из Астаны, Караганды, Семея, Акмолинской области, Костаная, Лисаковска, Рудного, Аулиекольского райна, района Беимбета Майлина, Житикаринского, Карасуского и Сарыкольского районов Костанайской области, а также гости из России. Соревнования прошли при поддержке отдела физической культуры и спорта акимата города Рудного и были организованы Общественным объединением «Спортивный клуб «Рудный» любителей лыжных гонок», которым руководит воспитанница Гаранина чемпионка мира среди ветеранов Masters World Cup 2013 года в гонке на 30 км в Италии Светлана Парисеева.

На дистанции Сергей Кижеватов и Вячеслав Гаранин / Фото Анастасии Пухкало

Лыжный марафон в Рудном на призы Ивана Ивановича Гаранина - это особенная гонка, которую с нетерпением ждут как действующие лыжники, так и любители лыжных гонок всех возрастов, и время для проведения которой всегда находится в календаре многочисленных стартов. Участники этой гонки демонстрируют невероятную силу воли, выносливость и настоящий спортивный дух, борясь за победу на различных дистанциях в различных возрастных группах. А иначе в этой лыжной гонке и не может быть. И виной тому тот самый Иван Гаранин, совершивший спортивный подвиг в уже далеком 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке, принеся мировую известность небольшому городку из Северного Казахстана. Ту Олимпиаду окрестили «Олимпиадой Гаранина», хотя Иван Иванович и не стал олимпийским чемпионом. А бронзовую медаль, завоеванную сборной Советского Союза в олимпийской эстафете именно благодаря Гаранину, оценили тогда дороже золотой. Участников марафона, приехавших за сотни и тысячи километров, чтобы выразить свое уважение легендарному лыжнику, нисколько не смущала особенность лыжного марафона в Рудном - его трасса, проложенная по пересеченной местности.

Сама гонка прошла в созданной организаторами незабываемой дружеской атмосфере, которая не снизила накала борьбы на трассе, за которой стойко наблюдал и сам легендарный лыжник.

Абсолютная победительница 30-километровой гонки Ольга Сагимбаева среди женщин / Фото Анастасии Пухкало

Среди мужчин успешнее всех преодолел тяжелые снежные километры основной 30-километровой дистанции Федор Карпов из Балкашино (Акмолинская область), показавший на финише результат 1 час 21 мин. 59 сек. и ставший сильнейшим в возрастной группе 18-29 лет. В прошлом году ему всего одной секунды не хватило для того, чтобы подняться на верхнюю ступеньку пьедестала. Среди женщин абсолютно лучший результат показала тренер ДЮСШ №3 Ольга Сагимбаева из Костаная - 2:24.20 также победившая и в возрастной группе 40 лет - 44 года.

Победителями среди мужчин в своих возрастных группах на этой дистанции стали Ермек Ормантаев из Костаная (30 лет - 34 года), Роман Локусов из Акмолинской области (35-39 лет), Дмитрий Шмидт из Рудного (45-49 лет) и Сергей Кижеватов из Тольятти (50 лет - 54 года).

Призеры гонки на 15 км в возрастной группе 60 лет - 64 года с Иваном Ивановичем Гараниным / Фото Анастасии Пухкало

Лыжники более старшего возраста соревновались на дистанции 15 км, где победителями стали Владимир Бойко из Сарыкольского района (60 лет - 64 года), Алексей Горбаченко из Рудного (65-69 лет), Сергей Васильев (70 лет - 74 года) и Николай Хрипунов (75 лет и старше).

В гонке на 15 км принимали участники и пара лыжники, лучшим из которых был Александр Норвайша из Костаная.

Победительница 15-километровой гонки Куляш Тулебаева с легендами лыжного спорта Костанайской области / Фото Анастасии Пухкало

Среди женщин в своих возрастных группах отличились рудничанки Галина Панакшина (18-29 лет), Татьяна Зайцева (45-49 лет), Ирина Промовендова (50 лет - 54 года), Римма Коваль (55-59 лет), Татьяна Сущик (65-69 лет) и Людмила Разгильдина (70 лет - 74 года), а также Анна Грачова (30 лет - 34 года) и Куляш Тулебаева (60 лет - 64 года) из Костаная.

Среди юношей призовую тройку на дистанции 10 км составили Матвей Скляр (район Б.Майлина), Руслан Юсупов (Рудный) и Дмитрий Тимяков (Костанай). А среди девушек на этой же дистанции первые три места заняли Жанель Елукенова, Арина Назарова и Дарья Назарова (все - Костанай).

Из досье «НГ»

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Казахстан, Почетный гражданин города Рудного Иван Иванович Гаранин родился 1 августа 1945 года в поселке Соколовка Кустанайской области, окончил Алма-Атинский институт физической культуры и спорта, семикратный чемпион Советского Союза по лыжным гонкам, член сборной СССР с 1970 по 1981 гг., участник ХI зимних Олимпийских игр1972 г. в Саппоро (Япония), серебряный призер чемпионата мира в эстафете 4х10 км (1974 г.), двукратный бронзовый призер ХII Олимпийских игр 1976 г. в Инсбруке (Австрия) в эстафете 4х10 км и в гонке на 30 км, победитель 85-километровой королевской гонки «Васалоппет» в Швеции (1977 г.), награжден орденами «Знак почета» (1976 г.) и «Парасат» (2001 г.).