Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет. Подсудимые обвиняются по п. 7 ч.2 ст. 99 УК РК - "Убийство, совершённое группой лиц". Одно из главных доказательств дела, видео избиения, подсудимые сняли самостоятельно.

Иван Нестеров

- Согласно материалам дела, Казачок, Нестеров, погибший и свидетель Даниил Неверов пили на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между последним и погибшим произошёл словесный конфликт.

- На почве того, что последний был должен деньги, - пояснила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА. - Казачок стал наносить удары ладошкой по лицу Малий. Увидев происходящее, Нестеров изъявил желание причинить телесные повреждения Малий, стал наносить удары ладошкой по лицу потерпевшего. После чего Казачок и Нестеров провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на ковать и стали наносить удары по очереди кулаками в область лица и тела. Прекратив избиение, повели в ванную комнату, для того чтобы он умылся. Малий пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно домой. Затем Казачок запер дверь квартиры. Далее Казачок и Нестеров по очереди стали наносить множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела и голове потерпевшего.

Евгений Казачок

Подсудимые попросили свидетеля Даниила Неверова снимать избиение на свой телефон.

- С 21:00 20 декабря по 2:40 21 декабря Нестеров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью совершения убийства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью доведения своего умысла до конца стали наносить по очереди множественные удары кулаками и ногами по лицу и голове, - закончила гособвинитель. Согласно выводам вскрытия, Малий получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные слившиеся подкожные кровоизлияния в волосистой части головы, кровоизлияние обеих полушарий головного мозга, ушиб- разможжение вещества головного мозга, травмирующий отёк головного мозга.

- Ещё увидев его, вот эти вот гулянки с ними, я сказала: "Вань, мне это не нравится.", - дала показания мать погибшего Светлана МАЛИЙ. - Я пришла с работы где-то около 7 часов в пятницу. Я ему звоню - телефон был отключен. Утром встала, ждала его, пиццу ему испекла. Телефон его так и не включался, и потом мне с полиции позвонили, что мой сын в морге. Я думала, что это ошибочно. Голова была вся избита, как баскетбольный мяч была. Просто сама цель была убить. Сегодня 2 месяца, как нет моего ребёнка. Я его направляла, говорила, не общайся с ними, они мне не нравятся. Потом я в соцсетях увидела, что, оказывается, Женя Казачок был у нас дома, Ваня ему свою куртку с России дорогую дал, кожаную, зимнюю. Какие деньги он тебе должен, Женя? Ты о чём? Ты в его куртке даже ходил!

- Он всех жалел всегда, - вспоминает бабушка погибшего по линии матери Ирина МАЛЮГИНА. - Он с себя куртку эту снимет и отдаст другу. Про деньги никогда разговоров не было. Он никогда никому ничего не был должен.

Прокурор Кенжетаева зачитала протокол, написанный следователями по содержанию видео с телефона Неверова:

- Потерпевший Малий по указанию парня, чей голос слышен за кадром, говорит: "Я не буду писать заявление на Евгения Казачка. Я найду, найду работу." Голос за кадром: "Когда ты долг свой отдашь?" Малий: "В течение месяца." Голос за кадром: "Сейчас 20 число, время 20:16. К этому времени не отдаёшь - попадаешь." И продолжила: - Нестеров наносит удар ногой по голове потерпевшему. От полученного удара он кричит, прикрывая руками голову. Находится, лёжа на полу, в позе эмбриона. Нестеров продолжает наносить ему удары ногой по телу и голове.

"НГ" продолжит освещать ход рассмотрения дела.

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