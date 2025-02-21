Есть пострадавший - ДТП с автобусом прокомментировала полиция Костаная
21 февраля 2025, 17:00 | Происшествия
Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 38 произошла сегодня, 21 февраля, на ул. Воинов-Интернационалистов, возле дома № 14. По данным департамента полиции, причиной столкновения стал легковой автомобиль.
Кадр из видео
- Автомашина «ВАЗ», не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с маршрутным автобусом. Имеются пострадавшие - это водитель "ВАЗ", - сообщили в ведомстве. – Уважаемые жители и гости города Костанай, батальон управления полиции просит вас соблюдать правила дорожного движения.
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