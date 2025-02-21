Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 38 произошла сегодня, 21 февраля, на ул. Воинов-Интернационалистов, возле дома № 14. По данным департамента полиции, причиной столкновения стал легковой автомобиль.

Кадр из видео

- Автомашина «ВАЗ», не соблюдая дистанцию, совершила столкновение с маршрутным автобусом. Имеются пострадавшие - это водитель "ВАЗ", - сообщили в ведомстве. – Уважаемые жители и гости города Костанай, батальон управления полиции просит вас соблюдать правила дорожного движения.