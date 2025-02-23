В десяти районах Костаная пройдут плановые отключения электроэнергии
План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в десяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП -54 (работы на ПС)
24 февраля 2025 года с 09:00 до 14:00
- Костанайвзрывпром по ул. Киевской,
- ИП Мущинский по ул. Киевская, 44/8,
- Магазин по ул. Гастелло, 1,
- Стеклоцентр по ул. Киевская.
Частный сектор:
- ул.Гастелло, 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5,
- переулок Киевский, 1 -11.
РП — 9 (работы на ПС)
24 февраля 2025 года с 14:00 до 18:00
- Лицей №17 по пр. Назарбаева, 68,
- Госэкспертиза по ул. Алтынсарина, 151 А,
- ИП Старостин по ул. Алтынсарина, 214/6,
- ТОО «Опти-арт» по пр. Назарбаева, 68,
- ИП «Инновация» по ул. Алтынсарина, 214/5,
- ТД «Марс» по ул. Алтынсарина, 212/1.
Спальный сектор:
- ж/д «Ирина и К» по ул. Алтынсарина, 228 А.
ТП – 458 (ф-2) (работы на ВЛ)
24 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Часовня по ул. Аль-Фараби, р-он ж/д вокзала.
Частный сектор:
- ул. Майлина, 47-53,
- ул. Тәуелсіздік 173, 175, 190-194,
- ул. Дзержинского, 9/1-21, 48-54,
- ул. Пушкина, 187, 189.
ТП — 696 (работы на ВЛ)
24-25 февраля 2025 года с 09:00 до 17:30
Частный сектор:
- пр. Абая, 1/1-1/43,
- пр. Абая, 1/2 — 1/46 (район Астыкжана).
ТП — 253 (работы на ВЛ)
24 -28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 1-7,
- ул. Центральная, 5/1,7/1,7/2,9/1,9/2,8/1,4-18-22,22 А,
- ул. Челябинская, 21/1,21/3,
- ул. Садовая, 1/3,1/1,3/1,19/7,75/5,75/7,75/6.
ТП – 9 (работы на ПС)
25 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Офис по ул. Полевая, 10,
- Магазин «У Миргалиевны» по ул. Уральская, 23,
- Магазин «Rodos» по ул. Уральская, 18 А,
- ТОО «Шуак» по ул. Полевая, 7,
- Магазин «Мечта» по ул. Уральская, 23,
- ТОО «Сервис КСТ» по ул. Полевая, 7,
- ОСИ по ул. Полевая, 23,
- Офис по ул. Уральская, 7,
- Общежитие студентов по ул. Полевая, 7,
- Магазин Хамзина по ул. Уральская, 23.
Частный сектор:
- ул. Уральская, 7-21;
- ул. Полевая, 3-26.
ТП – 270 (работы на ПС)
25 февраля 2025 года с 10:00 до 15:00
- Индустриальный колледж по пр. Абая, 35,
- ТЦ «Boss» по ул. Баумана, 1А,
- Салон «Максимум» по ул. Баумана, 1 А
ТП -407 (работы на ПС)
26 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Общество слепых по ул. Чехова, 29,
- Магазин «Фурнитура» по ул. Чехова, 23,
- Магазин «Строительный двор» по ул. Чехова, 18,
- Парикмахерская по ул. Чехова, 33,
- Магазин «Журавушка» по ул. Чехова, 23,
- Офисы по ул. Журавлевой, 9 В,
- Казтелеком,
- СТО по ул. Журавлевой, 19,
- Аптека по ул. Чехова, 23,
- ПКСК «Виктория» по ул. Чехова, 23,
- Магазин по ул. Чехова, 23.
Частный сектор:
- ул. Чехова, 18-32,
- ул. Журавлевой, 68-78,
- ул. 1 Мая, 13-23, 23/1-23/11, 25-33,
- ул. Досжанова, 73-79.
Светофор:
- ул. Досжанова – ул. Чехова.
ТП -609 (работы на ПС)
27 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Школа № 16 мкр-н 8, д. 20,
- ДетСад при школе,
- ДетСад № 54 мкр-н 8, д. 7А,
- Домик Аптекаря мкр-н 8, д. 8 А,
- Магазин «Махабат» мкр-н 8, д. 7,
- Магазин «2 Сестры» мкр-н 8, д. 9,
- Магазин «Колос» мкр-н 8, д. 5,
- Салон «Нега» мкр-н 8, д. 9,
- Ломбард мкр-н 8, д. 5,
- Магазин мкр-н. 8, д. 5,
- Содружество мкр-н 8, д. 5,
- Павильон остановочный мкр-н 9, д. 5 Б,
- Кафе «WR» мкр-н 8, д. 6/1,
- Магазин+кафе Арыстанбекова,
- МедЦентр «Андрофарм»,
- Столовая мкр-н 8,
- Магазин «Разливной» мкр-н 8, д. 5,
- Магазины мкр-н 8, д. 5,
Спальный сектор:
- мкр-н 8, д. 9,
- мкр-н 8, д. 5, 6, 7, 8, 19/1.
ТП -523 (работы на ПС)
28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00
- Магазин «Детки-конфетки» по пр. Абая, 102,
- Магазин «Ника» по пр. Абая, 114,
- ТД «Талисман» по ул. Джамбула, 38 А,
- ТД «Бум» по пр. Абая, 98,
- кафе «Голос» по пр. Абая, 68,
- магазин «Small» по пр. Абая, 68,
- Аптека Забота по пр. Абая, 94,
- Магазин «Куин» по ул. Л. Беды, 24,
- ТД «Шахерезада» по ул. Джамбула, 36,
- Аптека № 59 по ул. л. Беды, 26,
- Кузовной цех Тарлан,
- кафе «Укропчик» по пр. Абая, 98,
- Салон «Интерьер» по пр. Абая, 106,
Спальный сектор:
- пр. Абая, 68.
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