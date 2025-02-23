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В десяти районах Костаная пройдут плановые отключения электроэнергии

23 февраля 2025, 09:05 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -54 (работы на ПС)

24 февраля 2025 года с 09:00 до 14:00

  • Костанайвзрывпром по ул. Киевской, 
  • ИП Мущинский по ул. Киевская, 44/8, 
  • Магазин по ул. Гастелло, 1, 
  • Стеклоцентр по ул. Киевская.

Частный сектор:

  • ул.Гастелло, 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5, 
  • переулок Киевский, 1 -11.

РП — 9 (работы на ПС)

24 февраля 2025 года с 14:00 до 18:00

  • Лицей №17 по пр. Назарбаева, 68, 
  • Госэкспертиза по ул. Алтынсарина, 151 А, 
  • ИП Старостин по ул. Алтынсарина, 214/6, 
  • ТОО «Опти-арт» по пр. Назарбаева, 68, 
  • ИП «Инновация» по ул. Алтынсарина, 214/5, 
  • ТД «Марс» по ул. Алтынсарина, 212/1.

Спальный сектор:

  • ж/д «Ирина и К» по ул. Алтынсарина, 228 А.

ТП – 458 (ф-2) (работы на ВЛ)

24 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Часовня по ул. Аль-Фараби, р-он ж/д вокзала.

Частный сектор:

  • ул. Майлина, 47-53, 
  • ул. Тәуелсіздік 173, 175, 190-194, 
  • ул. Дзержинского, 9/1-21, 48-54, 
  • ул. Пушкина, 187, 189.

ТП — 696 (работы на ВЛ)

24-25 февраля 2025 года с 09:00 до 17:30

Частный сектор:

  • пр. Абая, 1/1-1/43, 
  • пр. Абая, 1/2 — 1/46 (район Астыкжана).

ТП — 253 (работы на ВЛ)

24 -28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Зеленая, 1-7, 
  • ул. Центральная, 5/1,7/1,7/2,9/1,9/2,8/1,4-18-22,22 А, 
  • ул. Челябинская, 21/1,21/3, 
  • ул. Садовая, 1/3,1/1,3/1,19/7,75/5,75/7,75/6.

ТП – 9 (работы на ПС)

25 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Офис по ул. Полевая, 10, 
  • Магазин «У Миргалиевны» по ул. Уральская, 23, 
  • Магазин «Rodos» по ул. Уральская, 18 А, 
  • ТОО «Шуак» по ул. Полевая, 7, 
  • Магазин «Мечта» по ул. Уральская, 23, 
  • ТОО «Сервис КСТ» по ул. Полевая, 7, 
  • ОСИ по ул. Полевая, 23, 
  • Офис по ул. Уральская, 7, 
  • Общежитие студентов по ул. Полевая, 7, 
  • Магазин Хамзина по ул. Уральская, 23.

Частный сектор:

  • ул. Уральская, 7-21; 
  • ул. Полевая, 3-26.

ТП – 270 (работы на ПС)

25 февраля 2025 года с 10:00 до 15:00

  • Индустриальный колледж по пр. Абая, 35, 
  • ТЦ «Boss» по ул. Баумана, 1А, 
  • Салон «Максимум» по ул. Баумана, 1 А

ТП -407 (работы на ПС)

26 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Общество слепых по ул. Чехова, 29, 
  • Магазин «Фурнитура» по ул. Чехова, 23, 
  • Магазин «Строительный двор» по ул. Чехова, 18, 
  • Парикмахерская по ул. Чехова, 33, 
  • Магазин «Журавушка» по ул. Чехова, 23,
  • Офисы по ул. Журавлевой, 9 В, 
  • Казтелеком, 
  • СТО по ул. Журавлевой, 19, 
  • Аптека по ул. Чехова, 23, 
  • ПКСК «Виктория» по ул. Чехова, 23, 
  • Магазин по ул. Чехова, 23.

Частный сектор:

  • ул. Чехова, 18-32, 
  • ул. Журавлевой, 68-78, 
  • ул. 1 Мая, 13-23, 23/1-23/11, 25-33, 
  • ул. Досжанова, 73-79.

Светофор:

  • ул. Досжанова – ул. Чехова.

ТП -609 (работы на ПС)

27 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Школа № 16 мкр-н 8, д. 20, 
  • ДетСад при школе, 
  • ДетСад № 54 мкр-н 8, д. 7А, 
  • Домик Аптекаря мкр-н 8, д. 8 А, 
  • Магазин «Махабат» мкр-н 8, д. 7, 
  • Магазин «2 Сестры» мкр-н 8, д. 9, 
  • Магазин «Колос» мкр-н 8, д. 5, 
  • Салон «Нега» мкр-н 8, д. 9, 
  • Ломбард мкр-н 8, д. 5, 
  • Магазин мкр-н. 8, д. 5, 
  • Содружество мкр-н 8, д. 5, 
  • Павильон остановочный мкр-н 9, д. 5 Б, 
  • Кафе «WR» мкр-н 8, д. 6/1, 
  • Магазин+кафе Арыстанбекова, 
  • МедЦентр «Андрофарм», 
  • Столовая мкр-н 8, 
  • Магазин «Разливной» мкр-н 8, д. 5, 
  • Магазины мкр-н 8, д. 5,

Спальный сектор:

  • мкр-н 8, д. 9, 
  • мкр-н 8, д. 5, 6, 7, 8, 19/1.

ТП -523 (работы на ПС)

28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Детки-конфетки» по пр. Абая, 102, 
  • Магазин «Ника» по пр. Абая, 114, 
  • ТД «Талисман» по ул. Джамбула, 38 А, 
  • ТД «Бум» по пр. Абая, 98, 
  • кафе «Голос» по пр. Абая, 68, 
  • магазин «Small» по пр. Абая, 68, 
  • Аптека Забота по пр. Абая, 94, 
  • Магазин «Куин» по ул. Л. Беды, 24, 
  • ТД «Шахерезада» по ул. Джамбула, 36, 
  • Аптека № 59 по ул. л. Беды, 26, 
  • Кузовной цех Тарлан, 
  • кафе «Укропчик» по пр. Абая, 98, 
  • Салон «Интерьер» по пр. Абая, 106,

Спальный сектор:

  • пр. Абая, 68.