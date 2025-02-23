План работ Костанайской Горэлектросети с 24 по 28 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -54 (работы на ПС)

24 февраля 2025 года с 09:00 до 14:00

Костанайвзрывпром по ул. Киевской,

ИП Мущинский по ул. Киевская, 44/8,

Магазин по ул. Гастелло, 1,

Стеклоцентр по ул. Киевская.

Частный сектор:

ул.Гастелло, 1/1-1/2, 2/1-2/2, 3/1-3/2, 4/1-4/2, 5,

переулок Киевский, 1 -11.

РП — 9 (работы на ПС)

24 февраля 2025 года с 14:00 до 18:00

Лицей №17 по пр. Назарбаева, 68,

Госэкспертиза по ул. Алтынсарина, 151 А,

ИП Старостин по ул. Алтынсарина, 214/6,

ТОО «Опти-арт» по пр. Назарбаева, 68,

ИП «Инновация» по ул. Алтынсарина, 214/5,

ТД «Марс» по ул. Алтынсарина, 212/1.

Спальный сектор:

ж/д «Ирина и К» по ул. Алтынсарина, 228 А.

ТП – 458 (ф-2) (работы на ВЛ)

24 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Часовня по ул. Аль-Фараби, р-он ж/д вокзала.

Частный сектор:

ул. Майлина, 47-53,

ул. Тәуелсіздік 173, 175, 190-194,

ул. Дзержинского, 9/1-21, 48-54,

ул. Пушкина, 187, 189.

ТП — 696 (работы на ВЛ)

24-25 февраля 2025 года с 09:00 до 17:30

Частный сектор:

пр. Абая, 1/1-1/43,

пр. Абая, 1/2 — 1/46 (район Астыкжана).

ТП — 253 (работы на ВЛ)

24 -28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Зеленая, 1-7,

ул. Центральная, 5/1,7/1,7/2,9/1,9/2,8/1,4-18-22,22 А,

ул. Челябинская, 21/1,21/3,

ул. Садовая, 1/3,1/1,3/1,19/7,75/5,75/7,75/6.

ТП – 9 (работы на ПС)

25 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Офис по ул. Полевая, 10,

Магазин «У Миргалиевны» по ул. Уральская, 23,

Магазин «Rodos» по ул. Уральская, 18 А,

ТОО «Шуак» по ул. Полевая, 7,

Магазин «Мечта» по ул. Уральская, 23,

ТОО «Сервис КСТ» по ул. Полевая, 7,

ОСИ по ул. Полевая, 23,

Офис по ул. Уральская, 7,

Общежитие студентов по ул. Полевая, 7,

Магазин Хамзина по ул. Уральская, 23.

Частный сектор:

ул. Уральская, 7-21;

ул. Полевая, 3-26.

ТП – 270 (работы на ПС)

25 февраля 2025 года с 10:00 до 15:00

Индустриальный колледж по пр. Абая, 35,

ТЦ «Boss» по ул. Баумана, 1А,

Салон «Максимум» по ул. Баумана, 1 А

ТП -407 (работы на ПС)

26 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Общество слепых по ул. Чехова, 29,

Магазин «Фурнитура» по ул. Чехова, 23,

Магазин «Строительный двор» по ул. Чехова, 18,

Парикмахерская по ул. Чехова, 33,

Магазин «Журавушка» по ул. Чехова, 23,

Офисы по ул. Журавлевой, 9 В,

Казтелеком,

СТО по ул. Журавлевой, 19,

Аптека по ул. Чехова, 23,

ПКСК «Виктория» по ул. Чехова, 23,

Магазин по ул. Чехова, 23.

Частный сектор:

ул. Чехова, 18-32,

ул. Журавлевой, 68-78,

ул. 1 Мая, 13-23, 23/1-23/11, 25-33,

ул. Досжанова, 73-79.

Светофор:

ул. Досжанова – ул. Чехова.

ТП -609 (работы на ПС)

27 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Школа № 16 мкр-н 8, д. 20,

ДетСад при школе,

ДетСад № 54 мкр-н 8, д. 7А,

Домик Аптекаря мкр-н 8, д. 8 А,

Магазин «Махабат» мкр-н 8, д. 7,

Магазин «2 Сестры» мкр-н 8, д. 9,

Магазин «Колос» мкр-н 8, д. 5,

Салон «Нега» мкр-н 8, д. 9,

Ломбард мкр-н 8, д. 5,

Магазин мкр-н. 8, д. 5,

Содружество мкр-н 8, д. 5,

Павильон остановочный мкр-н 9, д. 5 Б,

Кафе «WR» мкр-н 8, д. 6/1,

Магазин+кафе Арыстанбекова,

МедЦентр «Андрофарм»,

Столовая мкр-н 8,

Магазин «Разливной» мкр-н 8, д. 5,

Магазины мкр-н 8, д. 5,

Спальный сектор:

мкр-н 8, д. 9,

мкр-н 8, д. 5, 6, 7, 8, 19/1.

ТП -523 (работы на ПС)

28 февраля 2025 года с 10:00 до 18:00

Магазин «Детки-конфетки» по пр. Абая, 102,

Магазин «Ника» по пр. Абая, 114,

ТД «Талисман» по ул. Джамбула, 38 А,

ТД «Бум» по пр. Абая, 98,

кафе «Голос» по пр. Абая, 68,

магазин «Small» по пр. Абая, 68,

Аптека Забота по пр. Абая, 94,

Магазин «Куин» по ул. Л. Беды, 24,

ТД «Шахерезада» по ул. Джамбула, 36,

Аптека № 59 по ул. л. Беды, 26,

Кузовной цех Тарлан,

кафе «Укропчик» по пр. Абая, 98,

Салон «Интерьер» по пр. Абая, 106,

Спальный сектор: