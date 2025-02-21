Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о поправках в Налоговый кодекс, которые затронут застройщиков. Он заявил, что сферу строительства надо приводить в порядок, передает Informburo.kz.

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Во время подкаста сената Taldau Talks он напомнил, что документ предполагает обложение строителей налогом на добавленную стоимость в 12%. Однако предприниматели предложили альтернативный налог – инфраструктурный, по которому планируются сборы размере 40-60 долларов за квадратный метр в зависимости от класса жилья.

"Но нас, честно говоря, не налог больше волнует, а схема реализации этих квартир. То есть на самом деле каждый жилой комплекс – это отдельное ТОО, хотя материнская компания выступает как бренд, а продажи идут через ИП. И поэтому мы сейчас в рамках этого Налогового кодекса эту проблему будем решать. Компания, которая строит, должна продавать, и продавать она должна как B2C (потребителю. – Авт.). И причём за безналичный расчёт. Никакого чтобы не было налога. Эту сферу надо приводить в порядок. Почему? Потому что мы вливаем в неё огромное количество денег на сегодня", – сказал Жумангарин.

Он уточнил, что поправки в Налоговый кодекс приведут к удорожанию недвижимости из-за увеличения ставки НДС.