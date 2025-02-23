Сельский полицейский должен уметь сопереживать чужим проблемам. Легко ли заслужить доверие населения, найти общий язык с каждым жителем? Участковый инспектор полиции Владимировского сельского округа Костанайского района Кемельбай КАБАШИЕВ рассказал «НГ» о своем ежедневном труде.

Участковый инспектор полиции старший лейтенант Кемельбай Кабашиев

- Знакомство с гражданами - это первый пункт, - говорит он. - Мы ведь должны знать и хороших, и плохих людей. Тесно с ними взаимодействовать. Работаем с напарником - майором полиции Данияром Утегеновым. Сейчас он в трудовом отпуске. Мы собираем важную информацию, для того, чтобы в нужный момент использовать ее в своей работе. Постоянно проводим подворовый обход. В нашем округе 837 домов. Нельзя дистанцироваться от сельчан. Со временем и граждане нам помогают, где-то дают советы, так как большинство из них прожили здесь много лет, а то и всю жизнь. А расследовать приходится разные преступления.

Участковый пункт полиции № 17

Вместе с инспектором полиции мы выехали на проверку определенных категорий лиц: подростков, состоящих на учете, граждан под административным надзором, владельцев оружия.

Предупреждение продавца о краже имущества, установка видеокамер

Виктор КОРОЛЕВ живет один в арендованной землянке.

Виктор Королев

- Мне 26 лет. Родителей давно нет в живых, - поделился Виктор, еле сдерживая слезы. - Есть только сестра, но у нее своя семья. На данный момент работы нет, а вообще трудился грузчиком. Служил в армии, а дальше в планах была воинская служба по контракту. Но что-то пошло не так, у меня не получилось. С того самого дня как будто потерял себя, потерял смысл в жизни и не понимаю, как выбраться из этого состояния. Хочу сказать большое спасибо нашему участковому, который не просто проводит беседы, но и привозит одежду, продукты. Всячески поддерживает.

Кабашиев пригласил Виктора в машину, провел профилактическую беседу о последствиях употребления алкогольных напитков.

Одна из благодарностей

- Кемельбай Бесенович работает у нас около года, - сообщила аким Владимировского сельского округа Алия ЖУНУСОВА. - За это время в нашем поселке произошли изменения в лучшую сторону. Во-первых, он решил вопрос с мотоциклистами и мопедистами, которые ездили без прав. Второе - количество выпивающих в нашем селе резко сократилось. Также он постоянно проводит мониторинг семей, которые находятся в группе риска, профилактику и выявление административных и уголовных нарушений. Взаимодействует с другими службами. Посещает школу, беседует с учениками. Может помогать следственно-оперативной группе и работать до её приезда. Всем помогает. Недавно был случай, когда на сельчанку чуть не оформили кредит и наш инспектор полиции успел предотвратить данное преступление.

Профилактическое мероприятие по интернет мошенничеству с гражданами Владимировкого сельского округа

- Мне позвонили и предложили продлить сим-карту на 5 лет. Я согласилась, – поделилась своей историей жительница села Зульфия БРАЛИНА. - Когда пришел SMS-код на мой телефон с номера 1414, назвала его им. После на Whatsap позвонил менеджер, и я узнала, что на мое имя хотят оформить кредит на 3 000 000 тенге, даже предоставили справку о том, что работаю учителем и моя зарплата составляет 300 000 тенге. Я в тот же момент позвонила участковому и рассказала о произошедшем. Он приехал и помог разобраться во всем. В мобильном приложении eGov mobile оформил добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов. Сама бы я не успела, так как была в замешательстве, меня охватила паника.

Выезд на мониторинг

Жительница села Зиля ПАПЕРНАЯ отметила, что инспектор полиции успевает помочь всем. хотя поселок не маленький. И пожелала, чтобы таких ребят, как Кемельбай, знающих свое дело, было больше.

Беседа со школьниками

Сельскую жизнь полицейского скучной не назовешь. Например, скотокрадство – основном кража происходит с вольного выпаса, когда скот отправляется пастись в степь без присмотра, что не рекомендуется. Вызвать участкового могут по любому поводу, даже из-за ссоры между соседками или брошенной шелухи от семечек на соседней улице. А из-за непогоды на трассе нередко возникают ситуации, когда водителям требуется помощь. Кемельбай постоянно курсирует по маршрутам, готовый прийти на помощь заблудившимся и попавшим в беду.

С напарником

Важно помнить, что вызов полицейского без веской причины не рекомендуется. Но в случае чрезвычайной ситуации или угрозы для жизни и здоровья обращайтесь по номеру ближайшего отделения полиции или 102.