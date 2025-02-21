Собрание этнических раритетов подготовили сотрудники отдела фондов областного историко-краеведческого музея совместно с представителями национально-культурных центров. Вишенка на торте - весёлая и дружная компания кукол 1960-80-х годов в нарядах этносов Казахстана, которую предоставила коллекционер Юлия Говорова.

Посетителей встречают корейские фонарики из бумаги и шёлка. Они подсвечиваются изнутри и в темноте могут создавать необычайный эффект на традиционном торжестве.

- А посмотрите, какая искусная ручная работа на немецком свадебном венке. – обращает внимание главный хранитель фондов Костанайского областного историко-краеведческого музея Ирина ТЫШТЫКПАЕВА, - Подобные выставки мы проводим год от года, но каждый раз стараемся показывать что-то необычное из фондов или даже из основной экспозиции. В этот раз, например, можно сравнить народные орнаменты, и проследить нечто общее, скажем, в татарских и белорусских узорах, в домбре и балалайке…

В выставочном зале музея представлены предметы декоративно-прикладного искусства и обихода десяти этносов Костанайской области. Некоторые – взять хотя бы казахские сундуки или торсык - по сей день в обиходе, прочие – как лапти или «деревянный «рубель» для глажки – давно стали «этнографическими консервами», а иные – к примеру, рог шофар или тфилин – встретишь исключительно в религиозных ритуалах.

30-летие образования Ассамблеи народа Казахстана, говорят сотрудники музея – знаменательный путь, начало которого – отправная точка в построении суверенного государства и реальная реализация принципа «Одна страна - одна судьба». Выставка будет работать в течение месяца.

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