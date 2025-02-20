Поправки в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис Парламента. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в Министерстве национальной экономики.

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Пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис 20 февраля.

"Внесены поправки по: снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге);

увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей;

с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей; распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести проект поправок в Налоговый кодекс в Мажилис до 20 февраля.

Налоговая реформа в Казахстане

Недавно правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 20 процентов, но после того, как о ситуации высказался Президент, было принято решение рассмотреть дифференцированную ставку НДС: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов.

Эффект от резкого повышения НДС до 20 процентов планировалось "нивелировать" снижением нагрузки на фонд оплаты труда. Для этого рассматривался вариант с отменой обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) и соцналога в Казахстане.

12 февраля правительство опубликовало заявление с пояснением: предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20 процентов. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16 процентов социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

Таким образом, в Казахстане приняли решение не рассматривать упразднение ОВПР и соцналога в рамках налоговой реформы.