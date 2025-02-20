Повышение НДС: поправки внесли в Парламент
Поправки в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис Парламента. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в Министерстве национальной экономики.
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Пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис 20 февраля.
"Внесены поправки по:
- снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге);
- увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей;
- распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести проект поправок в Налоговый кодекс в Мажилис до 20 февраля.
Налоговая реформа в Казахстане
Недавно правительство Казахстана предложило установить НДС на уровне 20 процентов, но после того, как о ситуации высказался Президент, было принято решение рассмотреть дифференцированную ставку НДС: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов.
Эффект от резкого повышения НДС до 20 процентов планировалось "нивелировать" снижением нагрузки на фонд оплаты труда. Для этого рассматривался вариант с отменой обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) и соцналога в Казахстане.
12 февраля правительство опубликовало заявление с пояснением: предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20 процентов. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16 процентов социальные отчисления предлагается оставить без изменений.
Таким образом, в Казахстане приняли решение не рассматривать упразднение ОВПР и соцналога в рамках налоговой реформы.
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