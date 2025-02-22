Налоговики областного центра отчитались об итогах своей работы за прошлый год. План по налоговым поступлениям выполнен на 105,2%, вместо 70 631,2 млн тенге казна получила 74 333,1 млн тенге, то есть сумма перевыполнения составила 3 701,9 млн тенге. За счет чего?

- Была проведена работа по налоговому администрированию: камеральный контроль, хронометражные и тематические проверки, взыскание недоимки, хронометражные и тематические проверки, - перечислил на совещании 17 февраля руководитель управления государственных доходов по Костанаю Азамат КОЖУКОВ, - а также это результат работы с налогоплательщиками по увеличению фонда оплаты труда.

Например, после общения налоговиков с индивидуальными предпринимателями у ИП стали отражаться наемные работники, увеличился фонд оплаты труда и в УГД было предоставлено дополнительных деклараций на 863 млн тенге.

- Проведено 23 хронометражных обследования субъектов бизнеса, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, по результатам обследований их доход был увеличен на 780 млн тенге, - отметил Кожуков. - По результатам отработки уведомлений, извещений камерального контроля по занижению, сокрытию доходов, минимизации обязательств, выявленных на основе изучения сведений из различных источников информации, завышению вычетов, правомерности применения специальных налоговых режимов, по результатам проведения бесед с налогоплательщиками поступило 2 039,6 млн тенге.

Такая работа, само собой, будет продолжена. Кроме того, руководитель управления предложил акимату города организовать совместные рейды по земельным участкам, выделенным в свое время для строительства коммерческих объектов. Цель - выявить те, которые построены, осуществляют деятельность, но не имеют актов ввода в эксплуатацию, «в связи с чем по ним отсутствуют начисления и уплата налогов и платежей».

Отчет налоговой службы для исполнительной власти - всегда еще и повод проанализировать состояние бизнеса на вверенной территории. На регистрационном учете в УГД Костаная состоит 36 831 налогоплательщик, в том числе юридических лиц - 9 181, индивидуальных предпринимателей - 27 650. Отмечено увеличение плательщиков на 1 996, из них юридических лиц больше на 664, ИП - на 1 332.

Азамат Кожуков подчеркнул, что, в связи со снижением ставки по розничному налогу с 1 января 2025 года с 4% до 3%, количество его плательщиков увеличилось, сейчас - 1 431. Отмечен рост в сравнении 01.01.2024 г. на 734 плательщика, то есть больше, чем наполовину.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ обратил внимание на структуру налоговых поступлений. На 1-м месте (в долях от 100%) - оптовая и розничная торговля, 30,6%, на 2-м - бюджетные организации, 13,2%, дальше по убыванию выстроились обрабатывающая промышленность (12,4%), транспорт, строительство.

- Обрабатывающая промышленность пока дает вдвое меньше, чем торговля. Нам надо для устойчивого развития, чтобы ее доля росла, - сказал глава города. - Рассчитываем, на расширение производства на ТОО «KamLit.kz», а также на завод KIA, который сейчас активно строится и где к тому же будет создано большое количество рабочих мест. А это тоже налоги.

Справочно: на будущем автозаводе планируется создать 1 500 постоянных рабочих мест.

Фото Галины КАТКОВОЙ