Пса по кличке Барни волонтеры ОО «Надежда плюс Kst» нашли в центре Костаная еще в 2019 году.

Барни нужно содержать только в доме или квартире

- Когда мы его нашли, увидели, что Барни не ходил и испытывал огромный стресс, - вспоминает заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Скорее всего, его либо выкинули, либо потеряли. Хозяева так и не нашлись, он и оказался на территории нашего реабилитационного центра для собак. Был он у нас недолго - месяца два-три, нашли отличных хозяев, которые его любили и кормили. Барни у них спал на диване.

К сожалению, хозяева пса вынуждены переехать в другую страну и не могут взять его с собой, поэтому Барни вновь оказался у волонтеров «Надежды» и снова ищет новых хозяев. Они боятся, что пес, привыкший к домашним условиям, может умереть.

- Еще 6 лет назад мы его чипировали, стерилизовали и вакцинировали. Барни - смесь дворняги с лабрадором, очень добрая собака. Он любит и детей, и взрослых, а еще прогулки, - рассказала Соловьёва. - В идеале ему нужны хозяева, которые понимают, что он уже не молод, но, несмотря на все, будут его любить и с которыми он проведет свою старость.

Чтобы забрать Барни или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ