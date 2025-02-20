Решение рудненского городского суда огласили 17 февраля. Мужчина подал иск к отделу ЖКХ акимата Рудного и ТОО "Южный Мегаполис". Требование - взыскать материальный ущерб.

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"НГ" изучила решение суда. Согласно документу, истец 23 сентября 2024 года на своем автомобиле BMW наехал на дорожную яму по ул. 50 лет Октября (рядом с автосервисом BOSH). Независимый оценщик посчитал, что ущерб автомобилю составил 2 351 048 тенге. В иске отмечается: согласно проведенным госзакупкам, ТОО "Южный Мегаполис" выиграло конкурс на текущий ремонт дорог в Рудном.

- Истец считает, что ТОО «Южный Мегаполис» не приняло надлежащих мер по установке ограждения мест работы, а ГУ «Отдел ЖКХ» не приняло мер к контролю работ, выполняемых исполнителем, что явилось причиной дорожного транспортного происшествия с участием машины истца, - указано в решении суда.

Ни отдел ЖКХ, ни ТОО с иском не согласились. Госорган посчитал себя ненадлежашим истцом, отметив, что за ограждением должны были следить работники ТОО. А подрядчик... Цитата из судебного решения:

"В судебном заседании представитель истца поддержал заявленное требование своего доверителя, при этом показал, что владелец автомобиля готов был к заключению соглашения, а именно на единовременную выплату ТОО «Южный мегаполис» суммы в размере 1 600 000 тенге. Вместе с тем, поскольку вышеуказанным товариществом было предложено лишь в размере 900 000 тенге, еще и в рассрочку, он посчитал данные условия соглашения не приемлемыми для себя, нарушающими его имущественные права".

Судья Майра ЕРГАЛИЕВА пришла к выводу, что вина ТОО "Южный мегаполис" доказана. К доводам подрядчика о том, что вина не установлена, так как фирму не привлекли по административному делу, суд отнесся критически.

Суд удовлетворил иск рудничанина частично, исключив из числа ответчиков отдел ЖКХ.

ТОО "Южный мегаполис" обязали выплатить 2 351 048 тенге ущерба, услуги представителя в размере 235 000 тенге, расходы на оценку ущерба в размере 100 000 тенге и госпошлину. Всего - 2 712 558 тенге.

Решение не окончательное и может быть обжаловано.