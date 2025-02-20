Премьера спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» прошла в Костанайском казахском театре драмы им. И. Омарова вечером 19 февраля. Поставил его приглашенный белорусский режиссер Даниил ФИЛИППОВИЧ.

Всё вокруг окутано туманом

Режиссер Даниил Филиппович

- На протяжении года мы вели переговоры, обсуждали множество литературных источников, - рассказал он "НГ". - Подготовка к премьере заняла около месяца. Важной задачей стало отыскать что-то резонирующее с современным зрителем, чтобы было интересным не только для меня и для артистов, участвующих в нашем творческом процессе. Я искал глубокий смысл. Ведь искусство должно быть живым. И когда мы приоткрыли завесу дневников сестры Чингиза Айтматова, то обнаружили, что в них скрыта не просто история о путешествии, а глубокая хроника: расстрел отца, трагедия коллег и тяжелые воспоминания. Это вырисовалось в единую картину. Вся история мальчика - плод его воображения, фантазия. Он создал такой мир, где смог бы попрощаться с отцом. И прощание становится целым путешествием, которое отражает внутренние переживания и тоску. Поразительная, трагическая и в то же время жизненная история, которая побуждает к размышлениям и вызывает глубокую связь с культурным наследием.

Попытка убить нерпу

Спектакль основан на одноименной повести киргизского писателя Чингиза Айтматова, рассказывающей о жизни нивхов на берегу Охотского моря. Главный мотив: забота о родителях, передача мудрости, борьба за существование и за любовь. Художественный сюжет переплетается с воспоминаниями самого Айтматова о его детстве.

Танец у моря

Постановка наполнена бурей эмоций и смыслов, с которыми приходят размышления о жизни и ценностях, формирующих нас, как людей.

Кириск должен стать морским охотником

- Чингиз Айтматов никогда не создавал произведения, которые можно было бы назвать простыми, - говорит актер театра Олжас БЕГАЙДАРОВ. - В этом моменте он сталкивается с утратой отца, что является весьма сложной ситуацией. Главный персонаж - мальчик Кириск. Исполнение его роли стало для меня настоящим вызовом, поскольку мне немного за 40 лет. Сыграть мальчика в своем возрасте не так-то просто. Мы показали любовь между сыном и отцом. Такую искреннюю, что ее невозможно ни с чем сравнить. Задачей является передать зрителю мысль: надо беречь родителей, пока они живы. Приходите к нам на спектакль и мы вместе проживем полуторачасовую жизнь из истории Чингиза Айтматова!

Теплота воспоминаний

Одним из героев спектакля становится стихия - шторм, в ходе которого погибли отец мальчика и другие охотники. В лодке остался только Кириск.

Старейшина клана Орган и двоюродный брат отца Мылгун

Шторм символизирует воспоминания Айтматова: 1937-1938 годы стали временем, когда сталинские репрессии достигли своего пика. В этот период было арестовано множество людей, многих из них уничтожили. Среди репрессированных - Торекул Айтматов, отец Чингиза Айтматова. В газете «Правда» были опубликованы статьи, обвиняющие руководство Киргизской ССР в буржуазном национализме и препятствовании разоблачению «врагов народа». После ареста Турекула Айтматова последовали аресты его братьев, никто из них так и не вернулся домой.

Скоро шторм…

Шторм на сцене отражает пережитые события: утрату, неспособность управлять природой и боль. Однако после этого появляется надежда в образе мальчика, хотя тяжесть прошлого все же остается на дне его памяти.

Мальчик готовится к важному событию

Телеведущая Елена ДУБОГРЕЙ поделилась своими впечатлениями:

- Я считаю, что режиссер достаточно сильный в плане своей творческой работы. Актеры очень талантливы! Это было не просто представление, а настоящие путешествие в мир размышлений, где шторм охватил не только сцену, но и сердца зрителей, вызывая слезы на их лицах.

Подготовка к выходу в море

Фото автора