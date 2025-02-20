Депутат мажилиса парламента Казахстана от «Народной партии» (НПК) Магеррам МАГЕРРАМОВ выступил с заявлением в мажилисе, в котором призвал силовые структуры отреагировать на негативную реакцию в адрес коллеги Ирины Смирновой. Она ранее предложила ввести в стране закон «об иностранных агентах», чтобы «пересмотреть статус ряда неправительственных организаций», которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает Радио "Азаттык".

Ирина Смирнова. Кадр из видео



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55078

Говоря о негативной реакции части общества на это предложение, Магеррамов заявил, что «началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата».

- Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно и сейчас получают, финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры. Не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследуют какие-то свои цели?, - задался вопросом депутат.

По его словам, в информационном пространстве депутаты Народной партии Казахстана столкнулись с «открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны».

- Если мы будем позволять так поступать с нашими коллегами всевозможным зарубежным иноагентам, то эти принципы останутся лишь нашими благими намерениями. В то же время мы призываем компетентные органы решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципа правопорядка. Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке. Оскорбления в адрес депутата нашей фракции Ириной Смирновой безнаказанными не останутся. Как сказал глава государства: "Мы в Казахстане будем жить по принципам закона и порядка, - заявил депутат НПК.

На прошлой неделе депутат мажилиса парламента Казахстана от «Народной партии» (НПК) Ирина Смирнова озвучила предложение принять в стране закон «об иностранных агентах», чтобы «пересмотреть статус ряда неправительственных организаций», которые получают финансирование из-за рубежа.

В запросе фракции НПК премьер-министру Олжасу Бектенову указано, что в Казахстане такую поддержку получают «в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности».

По мнению депутата, непонятно, «чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране – пользы или вреда».

Среди прочего депутат упомянула "Азаттык", Казахскую службу американской медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", поставив этому СМИ в вину, что на его сайте «нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива».

Отвечая на вопросы журналистов после заседания мажилиса, Ирина Смирнова заявила, что сейчас у нее нет конкретного образца предлагаемого законопроекта.