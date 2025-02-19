Как сообщили сегодня, 19 февраля, на брифинге в РСК, в рамках внедрения системы декларирования 196 тысяч жителей региона сдали документы о подтверждении своих доходов. Проблемы возникли примерно у 2 000 человек, что почти равно одному проценту.

ДГД напоминает о новых правилах и готовящихся поправках в Налоговый кодекс.

- Внедрение системы всеобщего декларирования доходов и имущества физлиц в Казахстане стартовало с 2021 года, - напомнил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Азат ИСЕНОВ. - Сегодня в рамках трёх этапов всеобщего декларирования по области прошли уже около 196 тыс. человек, в том числе госслужащие, работники квазигоссектора, представители бизнеса и их супруги. 99% этих лиц предоставили все необходимые документы.

Президент РК предложил освободить от всеобщего декларирования участников 4-го этапа - за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны. В нашей области 4-й этап должен был охватить около 400 тыс. человек, среди которых работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты.

- Освобождение коснётся более чем 90% физлиц этой категории, - пояснил Азат Исенов. - Для фиксации активов физических лиц будет обеспечен механизм получения сведений обо всех цифровых базах данных, в том числе банков второго уровня. Предлагается внести поправки в Налоговый кодекс физлицам, у которых будет приобретение имущества на сумму свыше 20 000 МРП – это около 74 млн тенге. Информация об источниках покрытия расходов должна раскрываться путём представления декларации. Также отмечу, что гражданам предоставляется право на добровольное декларирование.

Ежегодное декларирование сохранится для госслужащих, руководителей, учредителей квазигоссектора, частных компаний и их супругов, а также лиц, имеющих активы за пределами нашей страны, получивших доход, облагаемый самостоятельно.

С 1 января 2025 года для лиц, занимающихся частной практикой, – это, к примеру, адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, профессиональные медиаторы, – упразднены требования по представлению декларации по индивидуальному подоходному налогу. Но они должны одновременно представить входную первоначальную декларацию об активах и обязательствах и зафиксировать свои активы и обязательства на 31 декабря 2024 года, если ранее её не представляли. Декларация должна быть представлена по месту жительства (пребывания) до 15 сентября 2025 года. С 1 января 2025 года для таких лиц законодательством предусмотрено применение профессиональных вычетов по доходам от осуществляемой деятельности при условии, что это расходы от частной деятельности, на которые имеются подтверждающие документы, и они отражены в налоговых регистрах.

- Названные поправки в Налоговый кодекс - освобождение от всеобщего декларирования граждан 4-го этапа - рассматриваются в министерстве финансов, - добавила руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по Костанайской области Шынар ЖУМАБАЙ.

Фото автора