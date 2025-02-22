У нас дома пресные блинчики налистниками называла бабушка, а еще млинцами. На украинский манер. Пекли их и из обычной муки, и с добавлениями. В частности, бабушка пекла тонюсенькие налистники из муки, смешанной с картофельным крахмалом. Их плюс - в особой эластичности, самую сочную начинку держали.

Готовимся к Масленице: повторяем, как готовить блины по семейным рецептам

При этом они остаются нежными. Я потом находила рецепт и даже пробовала печь и блинчики из чистого крахмала. Да, очень тонкие, почти прозрачные. Но на вкус мне они не очень понравились. Бабушкины лучше. Я обычно делаю тесто на глазок. Но недавно блины по семейному рецепту пекла сноха, и я попросила ее все взвесить.

В миску разбиваем яйца, перемешиваем до однородности, к ним добавляем соль, сахара немного, четвертую часть от всего молока, которое вы намерены использовать. Доводим смесь до однородности и начинаем по столовой ложке подсыпать к ней муку и крахмал. Каждую порцию хорошенько венчиком перемешиваем. Так гарантированно не будет комков. Когда смесь будет напоминать густую сметану, добавляем молоко, перемешиваем. Бабушка всегда клала еще щепотку соды. Честно, запаха ее я никогда не чувствовала. Так что кладу и я. Готовое тесто отставляю минут на 20. Кстати, оно получается немного более жидким, чем обычное блинное. Но не переживайте, рваться блинчики при выпечке не будут.

На самом последнем этапе перед жаркой добавляем несколько ложек растительного масла, «олийки» по-бабушкиному.

Раскаляем сковородку, первый раз ее лучше смазать растительным же маслом (бумажной салфеткой). А потом уже можно не смазывать. Нюанс: крахмал имеет обыкновение оседать на дно миски, поэтому чуть ли не перед выпеканием каждого блина тесто надо перемешивать. В нашей семье традиционно используют картофельный крахмал, но с кукурузным наверняка будет не хуже. Пеките, и хорошей вам Масленицы.

Ингредиенты

На 0,5 л молока - 4 яйца, 90 г муки, 70 г крахмала, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, щепотка соды, 3 ст. л. растительного масла (рафинированного).

Фото Natalia