Сборная Казахстана по шорт-треку вырвала победу на Азиатских играх прямо у финиша - об этом рассказал 23-летний рудничанин Глеб ИВЧЕНКО, который прилетел в Костанай сегодня, 19 февраля. Его команда обогнала сборные Китая и Кореи в последний момент, но это не следствие вязкой гонки, а заранее продуманный победный номер, который ребята готовили весь сезон. Как встречали золотого призера Азиады, читайте в материале "НГ".

IX Азиатские игры прошли в Харбине. Мужская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала золото в эстафете 5 000 м. Это первая победа нашей страны на Азиатских играх в этом виде спорта.

- Были серьёзные соперники - команды Китая, Кореи, - рассказал Глеб. - Мы входили в число фаворитов, но не думали, что получится ребят обогнать. Но у нас получилось. Ключевая развязка произошла на финише. Мы отрабатывали тактику весь сезон. Тактика заключалась в том, чтобы быть максимально близко к нашим соперникам, и в моменте борьбы между командами нужно было совершить обгон. Адиль Галиахметов, наш финишёр, сделал очень красивый, правильный обгон, который готовил весь сезон.

Похоже, команда всегда выдаёт лучший результат перед финишем - даже нужного настроя они достигли накануне старта:

- Климат команды ухудшался с каждой неделей ближе к старту, потому что это ответственный старт, мы к нему готовились весь сезон. Напряжение росло, но перед стартом все собрались и показали достойный результат.

Юным шорт-трекистам, встретившим его в аэропорту, Глеб сказал:

- Занимайтесь своим делом с любовью. Тогда всё будет получаться.

Уже после Азиатских игр Глеб Ивченко завоевал бронзу на Кубке мира в Милане. А через месяц сборная снова отправится в Китай - на этап Кубка мира в Пекине.

Спортсмен занимается шорт-треком 13 лет, в том числе 3 года входит в состав сборной РК.

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