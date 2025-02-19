Комитет госдоходов выявил огромные расхождения в налоговой отчётности казахстанских блогеров с данными из различных источников информации, полученных этим ведомством. Эти расхождения тут же окрестили «долгами по налогам».

Нереальные суммы - около 53,3 миллиарда тенге с 594 плательщиков - насторожили корреспондентов «НГ». Представители областного департамента сегодня, 19 февраля, на брифинге в РСК дали разъяснения.

- Насколько мне известно, - сказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Азат ИСЕНОВ, - на территории нашей области зарегистрировано около 28 блогеров с подпиской свыше 20 000 пользователей. В разрезе области речь именно о них. Если у них есть какие-то расхождения по доходам, то, согласно ст. 96 Налогового кодекса, этим лицам предоставляется возможность самостоятельно устранить расхождения, либо дать пояснение в том случае, если они несогласны с доводами, которые отражены в уведомлениях. После чего будет проводиться анализ.

- То есть, скажем, вот вы - блогер, и у вас по банковскому счёту проходит сто миллионов, - пояснила руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов Зарина БЕКМУХАМЕДОВА. - А вы даёте расшифровку: «Это мне прислала мама, а это я получил переводом оттуда-то и т. д.». И резюмируете, к примеру, так: «Из этих ста миллионов я в качестве дохода получил всего тысячу тенге». И именно эта сумма потом будет облагаться 3-процентным налогом в рамках законодательства.

- То есть, это сумма расхождения, по которой вы должны подтвердить, чтó является доходом, а чтó нет, – добавил Азат Исенов. - Если блогер получает деньги за свои услуги, то это считается доходом и облагается налогом.

Для исполнения уведомления, поясняют в департаменте, блогерам необходимо представить дополнительную налоговую отчётность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо, в случае несогласия, представить пояснение в течение 30 рабочих дней.

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