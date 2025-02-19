В областном центре завершена работа по оцифровке карты города, где размечены все традиционные русла движения весенней воды, гидротехнические сооружения, а также зоны возможного подтопления. В них находится 150 домов, в которых проживает 473 человека.

Фото из архива "НГ"

Разработан и протестирован в ходе недавних учений алгоритм действий служб и формирований, которые могут быть задействованы в противопаводковых мероприятиях.

- Создана группировка сил и средств количеством более 400 человек и 387 единиц техники, - докладывал на совещании в городском акимате 17 февраля руководитель управления по ЧС Аслан МАХМУТОВ, - имеются запасы инертных материалов и мешкотары, заключены меморандумы по питанию на 4 000 человек, по размещению людей - на 1 500 койко-мест и на эвакуацию с владельцами 10 автобусов. Также созданы 5 мобильных групп, которые будут дежурить круглосуточно на всех паводкоопасных участках города.

Фото из архива "НГ"

В первую очередь к дежурству приступят в микрорайоне Костанай-2. Планируют, что уже в первых числах марта там появится пост. При этом городские власти надеются, что риск подтопления талыми и грунтовыми водами снизит реконструированная ливневая канализация.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Прошлой весной люди воду у себя во дворах выкачивали и перенаправляли просто на улицу, соответственно затапливали соседей. Сегодня есть пути отвода воды. Оценим в этом году, как покажет себя там система ливневок, - комментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Кстати, на этот раз в бюджете заложили средства на использование в противопаводковых мероприятиях услуг 38 частных машин-ассенизаторов.

Район Костанай-2 в период половодья должна защищать Нагорная канава, которая отводит воду через территорию СО «Текстильщик» в Тобол.

- В 2024 году подрядной организацией ТОО «ДК Максат» была выполнена очистка канала вдоль садоводческого общества «Текстильщик», - сообщил на совещании руководитель отдела ЖКХ Азамат БЕГАЛИН. - Южный обводной канал предотвращает подтопление 7-го, 8-го, 9-го микрорайонов. Протяженность его 2,2 км. ТОО «АБЗ плюс» провело обваловку около 200 м канала там, где есть опасность перелива. Отводит талую воду канал в лог Таун-Сай. В целом основной поток талых вод в городе идет через лога, поэтому в прошлом году были проведены работы по очистке их от растительности, камыша с частичным углублением русла. Финансирование на эти цели составило 77 млн. тенге, на 2025 год выделено 90,4 млн тенге.

Начиная с ноября из города вывезено 172 436 т снега, в прошлом году его было гораздо больше - 302 787 тонн.

- В Костанае суммарное количество осадков за зимний период оказалось ниже уровня прошлого года: в 2024 году выпало 136 мм, тогда как в 2025 году - 65,5 мм, - доложил заместитель руководителя филиала РГП на ПХВ "Казгидромет" Алтынбек КАБАКОВ. - Характеристики снежного покрова в среднем находятся в пределах нормы. Запасы воды в снеге составляют в среднем 53 мм при средней норме 49 мм. В прошлом году - 105 мм.

- Но зима еще не кончилась, в феврале будут осадки, в марте. Так что готовимся к возможному паводку по полной. Надеемся, что его не будет, но выдохнем, когда угроза точно минует, - сказал аким.

Фото из архива "НГ"

По данным филиала РГП «Казгидромет», в третьей декаде февраля прогнозируются снег, метели, однако ожидаемое количество осадков за месяц - около нормы.

Март ждем теплее среднемноголетних значений на 1-2°C (норма: -4,5…-7,9°C). Ожидаемое количество осадков - больше нормы. Но это данные консультативного прогноза, которые, естественно, будут уточняться по мере изменения синоптической ситуации.

- Необходимо учитывать наполненность озёр и понижений рельефа талыми водами весеннего половодья 2024 года, - подчеркнул Кабаков, - в случае резких изменений погодных условий - интенсивного потепления или значительных осадков - возможны негативные последствия для прохождения весеннего половодья 2025 года.

Риски усиливает то, что с прошлой осени наполненность рек бассейна Тобола ( в том числе в РФ) выше нормы в 2-3 и более раз, запасы влаги в метровом слое на территориях бассейна тоже значительно выше среднемноголетних значений. Так что резкое таяние вполне может осложнить паводковую ситуацию.

- Основной прогноз «Казгидромет» на период весеннего половодья выйдет к 5 марта, а гидрологический прогноз с марта будет обновляться еженедельно, - сообщил Алтынбек Кабаков.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Сейчас на Тоболе - устойчивый ледостав, толщина льда составляет 35 см.

Костанайским филиалом РГП «Казводхоз» совместно с Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией разработан график попуска воды из Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ. Они пока заполнены на 63%, в них суммарно 522 млн куб. м свободных емкостей. К 1 апреля наполненность планируют довести до 50%, сбросив еще около 200 млн куб. м.

Фото из архива "НГ"

- Все крупные водохранилища работают в плановом режиме , - сказал руководитель отдела госконтроля водного фонда Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Талгат НАЗАРОВ, - однако в целях безаварийного пропуска паводковых вод в многоводные годы объемы сбросов могут возрастать до проектных пропускных способностей. В приоритете - безопасность гидротехнических сооружений, чтобы не допустить их повреждения и еще большего вредного воздействия паводковых вод.