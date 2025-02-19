Группу браконьеров на снегоходах задержали сотрудники УБОП и природоохранного подразделения департамента полиции при содействии специализированных подразделений «Арлан», «Буркіт» и СОБР. В ходе операции в Федоровском районе, в селе Лесное, были задержаны пятеро мужчин, которые возвращались с очередной охоты.

- Установлено, что преступная группа действовала по предварительному сговору и организовала браконьерскую деятельность на территории области, - рассказали в пресс-службе ДП. - Для транспортировки оружия и туш животных они использовали шесть дорогостоящих снегоходов и пять внедорожников, а также дрон, рации и тепловизор.

При осмотре снегоходов и багажников машин полиция обнаружила разделанные туши четырех сибирских косуль. А при обыске домов подозреваемых в Рудном, Качарах и окрестных районах нашли шкуры рыси, волка, рога сайги, головы и мясо диких животных, а также незарегистрированные охотничьи ружья различных марок и патроны разных калибров.

Согласно показаниям задержанных, группа регулярно ездила в лесные массивы для охоты на диких животных. После добычи преступники разделывали туши и вывозили мясо.

- Одним из более жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура, по признаниям участников группы, должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Шкура была изъята полицейскими, - отметили в ведомстве. - Также у таксидермиста (мастера, изготавливающего чучела животных) был изъят замороженный волк, предназначавшийся для превращения в чучело по заказу.

По словам участников преступной сети, они неоднократно нарушали закон и добывали животных без лицензий, используя незарегистрированное оружие.

По факту незаконной охоты в группе лиц полиция проводит досудебное расследование. Устанавливаются полные данные о составе преступной группы и их роли в организации браконьерства. В департаменте отметили, что также проверяется возможная связь группы с аналогичными преступлениями.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО