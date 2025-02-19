Несчастным случаем могла закончиться шалость трехлетнего ребенка, который случайно закрыл свою маму на балконе многоэтажного дома в мкр-не Береке, когда та вышла на балкон.

Кадр из видео

Малыш остался один в квартире, других взрослых не было, а в это время на кухне на плите готовилась еда, грозящая стать причиной пожара.

- К счастью, у женщины был с собой телефон, и она позвонила на линию 112 с просьбой о помощи, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Прибывшие спасатели проникли на балкон, спустившись из вышерасположенной квартиры через окно и открыли дверь в квартиру.