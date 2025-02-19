Стартовал второй этап Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy. Определившаяся по итогам регулярного чемпионата восьмерка команд продолжает борьбу за награды в четвертьфинальной стадии, которая продлится, как и все стадии плей-офф, до четырех побед одной из команд.

Ведя в счете в гостях 2:0, «Горняк» уступил в первом матче 1/4 финала чемпионата Казахстана ташкентскому «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

Соперником по четвертьфиналу рудненского «Горняка», завершившего регулярный чемпионат на шестом месте, стал клуб «Хумо» из Ташкента, занявший третье место на первом этапе.

«Горняк» и «Хумо» в двух противостояниях регулярного чемпионата дважды поделили очки, причем в обоих двухматчевых сериях хозяева льда выиграли первые матчи: «Хумо» победил в Ташкенте со счетом 4:3, а «Горняк» был сильнее в Рудном - 5:1. В повторных поединках рудничане взяли реванш в Ташкенте - 5:2, а ташкентцы были сильнее на «Горняк Арене» - 5:0.

Первый матч этой четвертьфинальной серии прошел в Ташкенте в Ледовом дворце «Хумо Арена».

«Горняк», ставший по итогам регулярного чемпионата второй по результативности командой (143 заброшенные шайбы - всего на три меньше, чем у лидера «Арлана»), результативно провел и начало первого периода. На 5-й минуте, когда рудничане играли в большинстве, начавший со своей штрафной зоны атаку нападающий гостей Евгений Степанов результативно и завершил ее при поддержке Данилы Платонова и Руслана Абдуллаева. Через две минуты после перехвата шайбы у ворот «Хумо» Роман Поляничев и тот же Абдуллаев отправили ее Степанову, который броском в касание с близкого расстояния оформил дубль.

Удвоив преимущество еще до середины первого периода, «Горняка» продержал его до середины второго игрового отрезка. А на 30-й минуте лучший бомбардир ташкентского клуба Вадим Кравченко отквитал одну шайбу. За две минуты до второго перерыва «Хумо» сумел сравнять счет, а автором второй шайбы в ворота не видевшего момент броска Владислава Нурека стал защитник хозяев Марк-Эмиль Малышев. Но через минуту Поляничев, которому ассистировал Платонов, вновь вывел «Горняк» вперед.

Третий период «Хумо» начал на очень высоких скоростях и сумел трижды поразить ворота гостей, потратив на это менее полутора минут. Дважды на 44-й и 45-й минутах отличился усиливший состав ташкентцев 24-летний нападающий Андрей Буяльский, начинавший сезон в «Барысе» и перешедший затем в «Сарыарку». А в промежутке между этими шайбами отличился Артем Лихотников.

«Горняк», нанеся до конца матча еще девять бросков по воротам соперника, так и не смог огорчить вратаря хозяев Глеба Моисеева, даже заменив на последней минуте своего голкипера на шестого полевого игрока. В итоге «Хумо» одержал победу со счетом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) и повел в серии - 1:0.

Второй матч этой четвертьфинальной серии пройдет также в Ташкенте 20 февраля, после чего команды переедут в Рудный, где 24 и 26 февраля продолжат борьбу за путевку в полуфинал чемпионата Казахстана.

В трех других четвертьфинальных противостояниях «Торпедо» в Усть-Каменогорске одержало победу в стартовом матче в овертайме над «Актобе» - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0), «Арлан» в Кокшетау переиграл столичный «Номад» - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), а «Сарыарка» в Караганде потерпела поражение от «Алматы» - 2:4 (2:2, 0:1, 0:1).